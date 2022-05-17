很會「扯」！扯鈴好手馬成發　勇奪世界紙飛機大賽亞軍

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2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽台灣決賽於日前決選出三位冠軍—— 飛遠項目沈立謙、飛久項目彭楷宸及花式項目馬成發， 代表台灣出戰奧地利決賽。就讀北市大的馬成發，練習扯鈴已有15 年資歷，這卻是他首次結合紙飛機進行表演，儘管單手扯鈴、 單手丟紙飛機，動作及難度大為提升， 馬成發仍在奧地利現場以純熟的扯鈴拋接技術， 穩定地控制紙飛機的飛行角度，成功奪下2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽的花式項目亞軍。





馬成發表示，「我當初報名只是抱持著玩玩的心態，即便出國比賽， 我也只是抱持著好好享受舞台的心情準備。這畢竟是我第一次參賽， 能拿下第二名的成績完全也在我意料之外，太開心了！」 在花式項目中，選手僅能夠透過60秒的時間結合紙飛機進行表演。 評審團以創造力、整體飛行表現和技術熟練程度來評分，而韓國選手 Seunghoon Lee以正式的燕尾服裝扮成魔術師， 展現出迴旋等特殊紙飛機技巧獲得花式項目冠軍， 獲勝當下更直接在舞台上向女友求婚，獲得全場歡呼。











來自賽爾維亞的Lazar Krstić在上屆曾以52.28公尺的紀錄奪下第二， 本屆比賽捲土重來，他除了重新改造紙飛機的外型，更為此增胖了1 0公斤——只為了有更強的力道丟擲紙飛機，最終以61.11公尺 打破往年比賽紀錄，成為2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽的飛遠項目冠軍；而來自巴基斯坦的Ra na Muhammad Usman Saeed在飛久項目中，先在預賽時以16.39秒打破大會紀錄 ，最終決賽以14.86秒奪下冠軍。





Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽是三年一度的國際紙飛機大賽， 為全球最大的紙飛機賽事。今年在全球共舉辦超過500場預賽， 有超過61000人參與賽事一飛高下，只為競逐飛久、 飛遠及花式三大項目的冠軍。



