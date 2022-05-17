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很會「扯」！扯鈴好手馬成發　勇奪世界紙飛機大賽亞軍

▲北市大學生、扯鈴好手馬成發代表台灣首次參賽奪下2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽花式項目亞軍。（Red Bull 提供）
▲北市大學生、扯鈴好手馬成發代表台灣首次參賽奪下2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽花式項目亞軍。（Red Bull 提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-17 00:22:12

2022 Red Bull Paper Wings 世界紙飛機大賽於5月13-14日登場，來自60多個國家的最強紙飛機飛行員在奧地利指標性機棚Hangar-7，共同競逐全世界紙飛機之王。目前就讀北市大的馬成發代表台灣出賽花式項目，將扯鈴結合紙飛機，以靈活的調度能力，精準掌握扯鈴來回及紙飛機迴旋的時間，成功奪下全世界第二名，這也是台灣代表選手至奧地利參加Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽以來奪得最佳的成績。

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2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽台灣決賽於日前決選出三位冠軍——飛遠項目沈立謙、飛久項目彭楷宸及花式項目馬成發，代表台灣出戰奧地利決賽。就讀北市大的馬成發，練習扯鈴已有15年資歷，這卻是他首次結合紙飛機進行表演，儘管單手扯鈴、單手丟紙飛機，動作及難度大為提升，馬成發仍在奧地利現場以純熟的扯鈴拋接技術，穩定地控制紙飛機的飛行角度，成功奪下2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽的花式項目亞軍。

 馬成發表示，「我當初報名只是抱持著玩玩的心態，即便出國比賽，我也只是抱持著好好享受舞台的心情準備。這畢竟是我第一次參賽，能拿下第二名的成績完全也在我意料之外，太開心了！」在花式項目中，選手僅能夠透過60秒的時間結合紙飛機進行表演。評審團以創造力、整體飛行表現和技術熟練程度來評分，而韓國選手Seunghoon Lee以正式的燕尾服裝扮成魔術師，展現出迴旋等特殊紙飛機技巧獲得花式項目冠軍，獲勝當下更直接在舞台上向女友求婚，獲得全場歡呼。

 

來自賽爾維亞的Lazar Krstić在上屆曾以52.28公尺的紀錄奪下第二，本屆比賽捲土重來，他除了重新改造紙飛機的外型，更為此增胖了10公斤——只為了有更強的力道丟擲紙飛機，最終以61.11公尺打破往年比賽紀錄，成為2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽的飛遠項目冠軍；而來自巴基斯坦的Rana Muhammad Usman Saeed在飛久項目中，先在預賽時以16.39秒打破大會紀錄，最終決賽以14.86秒奪下冠軍。

 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽是三年一度的國際紙飛機大賽，為全球最大的紙飛機賽事。今年在全球共舉辦超過500場預賽，有超過61000人參與賽事一飛高下，只為競逐飛久、飛遠及花式三大項目的冠軍。

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