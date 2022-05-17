北韓再增近27萬例發燒、6死！情報：真實人數恐翻5至6倍

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自從北韓首次正式承認國內有新冠疫情以來，每日的新增病例數，從12日的1萬8000例、13日的17萬4440例、14日的29萬6180例、15日的39萬9920例，基本上呈現增加態勢。
由於缺乏專業的病毒檢測設備，北韓目前主要是用發燒來評估及統計大概的患者數量，實際人數可能比官方估計的還要高很多。據韓國情報部門估計，北韓的實際累計死亡人數應為公開數據的5到6倍。
韓國高麗大學安山醫院感染內科的教授崔原碩指出，新冠死亡率通常與患者年齡和疫苗接種情況有很大的關係，而北韓的新冠致死率僅為0.004%，按理是說不通的。而且，新冠患者中有很多並不會發燒，而北韓卻單以發燒為依據判斷是否染病，可見北韓未能實際掌握情況。
有分析認為，除了是官方無法掌握實際人數以外，平壤當局也不排除是出於民心背離的擔憂，而瞞報真實死亡病例等數據。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。