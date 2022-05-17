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土耳其不同意芬蘭、瑞典入北約！《華郵》分析原因及後續

▲土耳其總統艾爾段以「恐怖主義組織溫床為由」，反對芬蘭、瑞典加入北約。（圖／美聯社／達志影像）
▲土耳其總統艾爾段以「恐怖主義組織溫床為由」，反對芬蘭、瑞典加入北約。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-05-17 07:25:12

芬蘭、瑞典2國近期是否加入北大西洋公約組織（NATO）一事，成為俄烏戰爭下備受關注的焦點，原因是此舉將再次直踩俄羅斯敏感神經。不過，儘管芬蘭和瑞典國內已針對入北約達成共識，土耳其卻在這節骨眼上跳出來反對，令事件橫生枝節。《華盛頓郵報》分析土耳其持反對態度的原因，以及對前述2國加入北約，可能造成什麼影響。

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土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）上週五表示，土耳其並不贊成芬蘭和瑞典加入北約，聲稱它們是許多「恐怖組織的所在地」，土國外交部門甚至提出有關條件，包含芬蘭和瑞典必須停止對恐怖組織的支持，土耳其將2國入北約問題當成土耳其的國家安全問題來看待。

土耳其口中的恐怖組織，主要是指庫德工人黨（PKK），身為庫德族的游擊隊組織，PKK在土耳其部分地區進行長達數十年的分離主義叛亂，1997年起被美國認定為恐怖組織。不過，美國和瑞典先前曾因支持庫德工人黨附屬民兵在敘利亞與伊斯蘭國（IS）作戰，加上瑞典允許PKK成員或有關係者在其境內活動，這些都激怒了艾爾段，安卡拉除了於2021年2月譴責美國，亦曾就此事召見了瑞典駐土耳其大使。

報導指出，由於艾爾段在經濟政策上的失誤，導致土耳其近期通膨飆升、民怨四起，為了有利於競選連任，艾爾段的言論不排除是在爭取反對PKK的民族主義選民支持。此外，土耳其不滿瑞典自2019年即暫停對土國軍售，也被視為是要藉機討價還價，畢竟土耳其是北約軍力最龐大的成員之一，這段期間在西方制裁俄羅斯入侵烏克蘭方面也還算配合，並同意封鎖包含俄國在內的外國軍艦進出黑海。

既然土耳其已經表態反對，那問題來了，這會阻礙芬蘭和瑞典的入約之路嗎？首先，接納新成員需要北約30個成員國一致同意，因此土耳其確實有機會阻止此事。然而，斯德哥爾摩、赫爾辛基和安卡拉，近幾日也針對此事進行緊鑼密鼓的會談，希望問題最終能夠敲定。

在北約扮演重要角色的美國也表示，北歐國家申請加入北約一事得到廣泛支持；白宮發言人莎琪（Jen Psaki）上週五也聲稱，大多數北約成員國的支持是「毫無疑問的」，拜登政府正致力於澄清土耳其的立場。

在回答有關土耳其的問題時，北約秘書長史騰伯格（Jens Stoltenberg）則有信心，北約成員們有能力解決土耳其的擔憂，而不至於延誤芬蘭、瑞典的加入進程。

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