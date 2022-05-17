土耳其不同意芬蘭、瑞典入北約！《華郵》分析原因及後續

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土耳其口中的恐怖組織，主要是指庫德工人黨（PKK），身為庫德族的游擊隊組織，PKK在土耳其部分地區進行長達數十年的分離主義叛亂，1997年起被美國認定為恐怖組織。不過，美國和瑞典先前曾因支持庫德工人黨附屬民兵在敘利亞與伊斯蘭國（IS）作戰，加上瑞典允許PKK成員或有關係者在其境內活動，這些都激怒了艾爾段，安卡拉除了於2021年2月譴責美國，亦曾就此事召見了瑞典駐土耳其大使。
報導指出，由於艾爾段在經濟政策上的失誤，導致土耳其近期通膨飆升、民怨四起，為了有利於競選連任，艾爾段的言論不排除是在爭取反對PKK的民族主義選民支持。此外，土耳其不滿瑞典自2019年即暫停對土國軍售，也被視為是要藉機討價還價，畢竟土耳其是北約軍力最龐大的成員之一，這段期間在西方制裁俄羅斯入侵烏克蘭方面也還算配合，並同意封鎖包含俄國在內的外國軍艦進出黑海。
既然土耳其已經表態反對，那問題來了，這會阻礙芬蘭和瑞典的入約之路嗎？首先，接納新成員需要北約30個成員國一致同意，因此土耳其確實有機會阻止此事。然而，斯德哥爾摩、赫爾辛基和安卡拉，近幾日也針對此事進行緊鑼密鼓的會談，希望問題最終能夠敲定。
在北約扮演重要角色的美國也表示，北歐國家申請加入北約一事得到廣泛支持；白宮發言人莎琪（Jen Psaki）上週五也聲稱，大多數北約成員國的支持是「毫無疑問的」，拜登政府正致力於澄清土耳其的立場。
在回答有關土耳其的問題時，北約秘書長史騰伯格（Jens Stoltenberg）則有信心，北約成員們有能力解決土耳其的擔憂，而不至於延誤芬蘭、瑞典的加入進程。