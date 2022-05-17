民眾吃泡麵、我吃瑞士捲！上海居委會被罵爆回：同事慰問

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從網上流傳的影像可以看見，男子憤怒的表示，家裡「草紙沒了、蛋沒了、素菜沒了，我們吃泡麵，他們吃瑞士捲」，並嗆道：「如果是你，換位思考的話，你做為領導覺得這個作法對嗎？」
對分發物資不滿的並非只有1人，報導指出，5月15日中午，該小區另有部分居民到居委會抗議5月14日分發的泡麵，要求更換物資，在看到專門分送給老年人的配套客飯時，甚至還發生聚集及搶奪的情況。
對此上海市徐涇鎮疫情防控工作領導小組辦公室則發文回應，經過調查與了解，瑞士捲是防範區同事慰問值班同事的，讓他們忙碌一天後可以有點心充飢，也有陸續發放不同食材物資，關心小孩、長輩生活等等，請民眾不要太過氣憤。
部分中國網友表示：「同事給的，怎麼就不能吃了，致敬工作在一線的志願者們」，但也有不少人認為：「老百姓生氣的點應該不是能不能吃瑞士捲，而是居委沒能和民眾上下一心吧」、「3天保質期的瑞士捲可以送到，物流卻不能暢通？」
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