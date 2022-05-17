桃園龍潭14歲少女人行道遭撞！搶救4天不治 網湧入哀悼
本月11日，一名51歲張姓女子駕車行經桃園市龍潭區時，疑似因癲癇發作，失控撞上前方轎車後，再波及路旁13部汽機車，導致7人輕重傷，其中1名當時正走在人行道的14歲林姓少女，因顱內出血昏迷一度失去生命跡象，經4天搶救仍宣告不治，家屬在昨（16）日前往警局做筆錄。消息傳到龍潭當地臉書社團，3000多名網友替她默哀，留下最後祝福「妹妹到天上去當天使了，請節哀順變」，有關車禍肇事原因，仍待警方進一步調查。
據了解，51歲張姓女子在11日傍晚17時許，開車行經龍潭北龍路時，疑似因癲癇發作而突然向前衝撞前方轎車，接著失控撞上路旁停靠的汽機車以及路人，共造成1人命危、6人輕重傷，其中當時正走在人行道上的林姓女國中生，當場被撞擊顱內出血，一度失去生命跡象，立即送往醫院搶救後恢復心跳，但仍昏迷救治中，而駕駛張女驚嚇過度，經送醫後無大礙，酒測值為0。
不過，16日下午，林姓女國中生的親友，在臉書社團《龍潭人》中貼文「那天龍潭市區車禍被撞的14歲XX國中的林小妹妹在今天下午宣告不治，請大家替她默哀10秒鐘」，發布沒多久，就有3000名網友湧入致哀，留言表示「請節哀順變」、「令人心疼不捨…妹妹一路好走…跟緊菩薩腳步」、「妹妹到天上去當天使了」、「請家屬節哀，天使妹妹會保佑你們全家平安的」、「祝她一路好走」。
警方證實消息，並稱家屬已於16日下午5時許，前往龍潭交通分隊製作筆錄，至於確切車禍原因、肇事經過以及責任歸屬，有待警方後續進行調查釐清，並依法偵辦。（編輯：林莞茜）