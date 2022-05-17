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鐵鏈、強力膠鎖門！美槍手闖教堂槍殺台裔　政治仇恨釀禍

▲美國南加州橘郡一處以台裔人士為主的教堂，當地時間15日驚傳槍擊悲劇，造成1名鄭姓醫師（照片）死亡。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國南加州橘郡一處以台裔人士為主的教堂，當地時間15日驚傳槍擊悲劇，造成1名鄭姓醫師（照片）死亡。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-05-17 09:06:03

美國南加州橘郡拉古納伍茲市（Laguna Woods）1座基督教長老會教堂，當地時間15日驚傳槍擊，造成台裔1人死亡、5人受傷，嫌犯為住在拉斯維加斯、68歲的周文偉（David Wenwei Chou，音譯），疑似不滿中國和台灣之間的政治緊張局勢，出於政治仇恨動機而犯案。

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綜合《今日美國》等外媒報導，周文偉已過週日上午開車到教堂，並在下午1點半左右拿著2把手槍進入教堂開槍，當時裡面大約有50人，多數是台裔，他們剛剛完成了上午的禮拜，並聚集在一起吃午餐。

據橘郡警長巴恩斯（Don Barnes）透露，周在行兇前還用鏈子鎖住了教堂的門，並試圖用強力膠水把鎖弄壞，教堂周圍還發現了幾個裝有彈藥和燃燒彈的袋子。

▲在南加州台裔教會犯下槍擊案的凶嫌是中國大陸移民，擁有美國公民身分，行凶動機與他仇視台灣移民有關。（圖／美聯社／達志影像）
▲在南加州台裔教會犯下槍擊案的周姓凶嫌是中國移民，擁有美國公民身分，行凶動機據悉與他仇視台灣移民有關。（圖／美聯社／達志影像）
報導指出，死者是名52歲的鄭姓醫生（John Cheng），他在試圖阻止、奪走嫌犯的武器時慘遭槍殺，也讓其他人有機會制服兇手，用一根延長線綁住了他的腿並將他繳械；若非如此，這場慘案無疑還會有更多人死傷。

當局表示，槍手此舉是出於兩岸局勢的不滿，是一起出於政治動機的仇恨事件，周文偉和該教會及會眾據悉並沒有任何關連，因此不排除是隨機行動，他已被控涉嫌1項謀殺罪和5項殺人未遂罪。

橘郡地方檢察官托德·斯皮策（Todd Spitzer）指出，周文偉和家人似乎是1948年前後，從中國遷往台灣的其中一批人，從槍手車裡遺留的筆記來看，檢調單位相信，周文偉對台灣的仇恨很可能肇因於他年輕時在台灣待過的幾年。

據知情人士透露，周文偉移居美國多年，原本一切正常，但幾年前他在拉斯維加斯的公寓遭人襲擊重傷後，性情開始大變，並賣掉房產；最近幾個月，周文偉的心智能力似乎有所下降，情緒也因退休生活無望、無家可歸而相當不穩。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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