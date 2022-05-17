鐵鏈、強力膠鎖門！美槍手闖教堂槍殺台裔　政治仇恨釀禍

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據橘郡警長巴恩斯（Don Barnes）透露，周在行兇前還用鏈子鎖住了教堂的門，並試圖用強力膠水把鎖弄壞，教堂周圍還發現了幾個裝有彈藥和燃燒彈的袋子。
報導指出，死者是名52歲的鄭姓醫生（John Cheng），他在試圖阻止、奪走嫌犯的武器時慘遭槍殺，也讓其他人有機會制服兇手，用一根延長線綁住了他的腿並將他繳械；若非如此，這場慘案無疑還會有更多人死傷。
當局表示，槍手此舉是出於兩岸局勢的不滿，是一起出於政治動機的仇恨事件，周文偉和該教會及會眾據悉並沒有任何關連，因此不排除是隨機行動，他已被控涉嫌1項謀殺罪和5項殺人未遂罪。
橘郡地方檢察官托德·斯皮策（Todd Spitzer）指出，周文偉和家人似乎是1948年前後，從中國遷往台灣的其中一批人，從槍手車裡遺留的筆記來看，檢調單位相信，周文偉對台灣的仇恨很可能肇因於他年輕時在台灣待過的幾年。
據知情人士透露，周文偉移居美國多年，原本一切正常，但幾年前他在拉斯維加斯的公寓遭人襲擊重傷後，性情開始大變，並賣掉房產；最近幾個月，周文偉的心智能力似乎有所下降，情緒也因退休生活無望、無家可歸而相當不穩。
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