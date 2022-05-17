台北國際電腦展InnoVEX將登場　吸引全球195家新創團齊聚

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此外，「經濟部中小企業處新創主題館」、「TREE 新創主題館」，以及「科技部產學新創主題館」則集結超80家頂尖新創團隊與新創公司，展出智慧綠能、智慧醫療、智慧生活、智慧農業、綠色科技、物聯網與大數據等領域的前瞻技術與解決方案，以實力展現台灣新創的無限可能。
除了主題館，獨立參展的新創團隊實力也不容小覷。顛覆傳統美國新創廠商 Leia Inc.運用光場（lightfield）技術提供使用者更既美好又真實的視覺饗宴，呈現普及元宇宙概念的實際生活。
來自加拿大的IC設計公司Boréas Technologies Inc.則預告展出具專利的壓電驅動器技術平台與可應用在穿戴設備、智慧型手機、遊戲控制器的低功耗高清觸覺反應。
後疫時代下，科技賦能商務機會的重要性遽增，眾多InnoVEX線上串聯國際夥伴，透過跨界創意激發創新火花。去年首次參展、屢獲好評的歐洲復興開發銀行（EBRD）今年號召來自約旦、蒙古、希臘、科索沃、蒙特內哥羅、埃及、哈薩克等國的新創廠商線上展展示電子商務相關產品，善用創新實力打破地域界線，搶佔全球商機。
義大利國家館由義大利經濟貿易文化推廣辦事處（Italian Trade Agency Taipei Office）籌組，將由11個義大利新創團隊以前瞻AI解決方案，表現堅實的技術底蘊，分享創新思維。
延續去年的高人氣，第二屆臺以創新高峰會（Taiwan-Israel Innovation Summit）將在5月25日下午3時30分以線上形式舉行，將由以色列創投平台OurCrowd管理合夥人Denes Ban講述以色列新創團隊如何發展國際市場，解密成功經驗，並由以色列新創Autotalks分享台灣與以色列於新創領域的合作案例，展現齊打國際盃的無限商機