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台北國際電腦展InnoVEX將登場　吸引全球195家新創團齊聚

▲台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）創新與新創展區（InnoVEX）將在5月24日至27日台北南港展覽館一館四樓登場，並同步以線上展虛實整合（Hybrid）的形式呈現。（圖／外貿協會提供）
▲台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）創新與新創展區（InnoVEX）將在5月24日至27日台北南港展覽館一館四樓登場，並同步以線上展虛實整合（Hybrid）的形式呈現。（圖／外貿協會提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-05-17 10:21:12

台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）創新與新創展區（InnoVEX）將在5月24日至27日登場。主辦單位表示，InnoVEX 2022吸引14國195家新創團隊參加，透過創新能量，為科技生態系注入充沛的新創動力。活動將在台北南港展覽館一館四樓實體舉行，並同步以線上展虛實整合（Hybrid）的形式呈現。

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身為亞洲最具指標性的新創平台，InnoVEX匯集時代基金會創業育成中心（Garage+）、經濟部中小企業處、工業技術研究院、科技部等產、官組織設立主題館，鏈結台灣新創團隊與全球資源，活絡新創生態系發展。其中，Garage+主題館以「遇見全球創業之星」為主軸，期許透過創新力量，創造更加美好的人類生活。在國家發展委員會的支持下，Garage+專館精選來自AI、IoT、健康照護、綠色科技等領域共48家新創廠商參與，媒合國內外商機，一同共構創新未來。

此外，「經濟部中小企業處新創主題館」、「TREE 新創主題館」，以及「科技部產學新創主題館」則集結超80家頂尖新創團隊與新創公司，展出智慧綠能、智慧醫療、智慧生活、智慧農業、綠色科技、物聯網與大數據等領域的前瞻技術與解決方案，以實力展現台灣新創的無限可能。

除了主題館，獨立參展的新創團隊實力也不容小覷。顛覆傳統美國新創廠商 Leia Inc.運用光場（lightfield）技術提供使用者更既美好又真實的視覺饗宴，呈現普及元宇宙概念的實際生活。

來自加拿大的IC設計公司Boréas Technologies Inc.則預告展出具專利的壓電驅動器技術平台與可應用在穿戴設備、智慧型手機、遊戲控制器的低功耗高清觸覺反應。

後疫時代下，科技賦能商務機會的重要性遽增，眾多InnoVEX線上串聯國際夥伴，透過跨界創意激發創新火花。去年首次參展、屢獲好評的歐洲復興開發銀行（EBRD）今年號召來自約旦、蒙古、希臘、科索沃、蒙特內哥羅、埃及、哈薩克等國的新創廠商線上展展示電子商務相關產品，善用創新實力打破地域界線，搶佔全球商機。

義大利國家館由義大利經濟貿易文化推廣辦事處（Italian Trade Agency Taipei Office）籌組，將由11個義大利新創團隊以前瞻AI解決方案，表現堅實的技術底蘊，分享創新思維。

延續去年的高人氣，第二屆臺以創新高峰會（Taiwan-Israel Innovation Summit）將在5月25日下午3時30分以線上形式舉行，將由以色列創投平台OurCrowd管理合夥人Denes Ban講述以色列新創團隊如何發展國際市場，解密成功經驗，並由以色列新創Autotalks分享台灣與以色列於新創領域的合作案例，展現齊打國際盃的無限商機

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