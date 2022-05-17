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立院三讀通過　威權統治時期遭不法致死將賠1200萬元

▲立法院今日三讀通過有關「促進轉型正義」的法案。（圖／記者王敏旭攝，2022.05.17）
▲立法院今日三讀通過有關「促進轉型正義」的法案。（圖／記者王敏旭攝，2022.05.17）

記者王敏旭／台北報導

2022-05-17 11:25:162022-05-17 11:30:13

立法院今日三讀通過修正《促進轉型正義條例》部分條文、《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》。明確納入威權統治時期的行政不法，並設立權利回復基金會，若受死刑之執行、遭擊斃、緝捕致死、凌虐致死或失蹤，賠償金額為1200萬元。

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威權統治時期是指自34年8月15日起至81年11月6日。三讀通過修正《促進轉型正義條例》後，將把威權統治時期，政府機關或公務員違反自由民主憲政秩序，造成生命、侵害自由、剝奪財產，由促轉會確認不法，以平復行政不法。

行政不法類型包括，被害者於不法追捕期間，遭軍事或治安機關射殺或擊斃；被害者獲判無罪後，卻由治安機關送相當處所進行感訓處分；治安機關於被害者服滿刑期後，未依法釋放並移送相當處所強制工作。

另還有被害者受徒刑或感訓處分宣告並執行完畢，卻未立即釋放；治安或警察機關為抑制政治性言論，將被害者裁決送交相當處所執行處分或查扣當事人出版物；軍隊於228事件期間洗劫被害者財物。此類非屬司法不法案件，都將納入。

《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》今也三讀通過，為處理威權統治時期的賠償及權利回復，將由行政院設立權利回復基金會，而所需的公有財產，得由政府機關無償提供使用。

三讀條文明定，若受死刑之執行、遭擊斃、緝捕致死、凌虐致死或失蹤，賠償金額為1200萬元；其餘包括受逮補、拘禁、狙擊、羈押或拘束人身自由的裁判或處分，其賠償金額由賠償基數、金額附表所定。

三讀條文也規定，因國家不法行為致財產所有權被剝奪的被害者，得檢附具體資料，以書面向權利回復基金會申請權利回復；被害者死亡，得由其家屬申請之。

而原財產現屬公有財產而有用途廢止、閒置、低度利用或不經濟使用者，應返還原財產；原財產有政府機關以外的第三人不當取得，而仍屬第三人所有的情事者，應命該第三人返還原財產；若原財產無法返還時，將以金錢賠償。

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