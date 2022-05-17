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防疫險重複投保爭議　學者：拒保沒違法、家人投保也被拒

▲針對防疫保單重複投保爭議，政大法學院教授、也是保險法專家葉啟洲認為，因重複投保而拒保沒有違法，商譽受損不是法律問題，就連自己幫家人投保，也因已投保他公司而被拒保。（示意圖／擷取自unsplash）
▲針對防疫保單重複投保爭議，政大法學院教授、也是保險法專家葉啟洲認為，因重複投保而拒保沒有違法，商譽受損不是法律問題，就連自己幫家人投保，也因已投保他公司而被拒保。（示意圖／擷取自unsplash）

記者顏真真／台北報導

2022-05-17 10:36:38

針對國內多家產險公司核保防疫險時，拒絕重複投保，引發民眾及立委質疑。政大法學院教授、也是保險法專家葉啟洲表示，已投保他家或同1家保險公司的同類保單，可以是核保的考量因素，沒有違法，用「複保險」來拒絕承保，法律上一點問題也沒有，商譽受損不是法律問題，他幫家人投保同樣也因已投保他公司而被拒保，但如果說已承保，卻要退費拒保，他就會跟這公司沒完沒了。

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對於近來民眾質疑產險公司以重複投保為由拒絕核保，葉啟洲在臉書發文表達看法。他說，商業保險在契約還沒有成立之前，保險人有契約自由，要基於什麼原因拒保或拒絕續保，續保也是新契約的訂立，只是條件比照舊契約，法律上沒有什麼限制。因此，他認為，已投保他家或同一家保險公司的同類保單，可以是核保的考量因素，沒有違法，商譽受損不是法律問題

不過，他進一步指出，已經向客戶收保費，應該算是已同意續保。契約既然已經成立，保險人沒有任意反悔的權限，不是退費或沒出單就可以不用負擔契約責任。

他還提到，複保險不適用於定額保險，這是指契約成立之後，保險人不能依據複保險的規定（保險法第37、38條）來免除或減少理賠責任而已，但這並不代表在契約訂立之前，保險公司不能夠用要保人已投保過相同或類似險種而拒絕承保。

因此，葉啟洲認為，用「複保險」來拒絕承保，法律上一點問題也沒有，原因還是契約自由，跟損失填補原則無關，跟大法官576號解釋也無關。

他還以幫家人投保為例，同樣也因為已投保他公司而遭到某公司拒保的，自己也沒辦法在法律上主張什麼，只能怪自己太誠實，但葉啟洲強調，如果說已承保的，跟他說要退費拒保，他也會跟保險公司沒完沒了。

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