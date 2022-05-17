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北京大學「建牆」防疫　學生聚集抗議促拆除

▲北大萬柳宿舍區傳出15日晚連夜「建牆」抗疫，隔開學生宿舍與教職工區；學生因此群起抗議並拆牆。（圖／翻攝自頭條日報）
▲北大萬柳宿舍區傳出15日晚連夜「建牆」抗疫，隔開學生宿舍與教職工區；學生因此群起抗議並拆牆。（圖／翻攝自頭條日報）

中央社

2022-05-17 10:46:57

（中央社台北17日電）為防控疫情，北京部分大專院 校實行封閉式管理，北大萬柳宿舍區傳出15日晚連夜「建牆」，隔開學生宿舍與教職工區；學生因此群起抗議並拆牆，校方與學生對話後，做出一些承諾與讓步。

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綜合星島日報、香港01等港媒報導，北大副校長陳寶劍當晚手持擴音器與學生對話，做出了一些承諾與讓步。這是北京大學罕見爆發學生大規模抗議，引發外界關注，微博等社群平台已刪除相關消息和影片。

北京當前的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情備受關注，北京市教委新聞發言人李奕日前表示，要嚴格管理大專院校師生、員工的進出，校內住宿的師生員工原則上不再出校。

在防疫要求下，北京清華大學上週六（14日）宣布，除保供及防疫人員外，所有人員不進一出。

報導說，北京大學則在未徵求意見和發出公告的情況下，前天趁著天黑緊急施工，將數千名學生居住的萬柳宿舍區與教職員工區「一隔為二」圍了起來，學生不能從公寓進入「社會面」，不能點外賣，進校也受限制，教職員工則可自由進出，引發學生憤怒，要求「同住同權」。

據報導，當晚聚集的學生相當多，黑壓壓的一片，學校兩名領導先後趕來平息事件，第二位是副校長陳寶劍，他表示是前來解決問題的。

網上影片顯示，陳寶劍手持擴音器與學生對話，「我叫陳寶劍，有名有姓」、「現在的問題是，疫情期間不能聚集」、「請大家有序地回到自己的宿舍，如果今晚，哪一個宿舍我沒有走到，那是我的責任…」。

話音未落，聚集的學生高喊「先把牆拆了」、「不能建牆」，隨後一陣類似牆倒的聲音傳來，學生則開始歡呼鼓掌。

晚間11時左右，學生逐漸散去。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1110517

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