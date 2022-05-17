中小學不停課？國民黨批教育部不負責任、放生學童

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨表示，校園疫情延燒，教育部已放寬大學可直接遠距教學至期末，但確診人數最多的國小未比照，全國中小學校長協會發函建議教育部至少要在國中會考後暫停2週實體課程，卻得到教育部「目前沒有這樣的規畫」的回應，還重申現在機制給予學校彈性空間，讓各校能因地制宜；國民黨指出，教育部根本是完全失能，校長協會已經提出建議，凸顯校方與家長的防疫壓力就快「炸鍋」，但教育部卻無動於衷，要學校「彈性調整」、要家長「自主應變」，根本就是要我們的下一代「自求多福」。教育部的甩鍋卸責，讓學生陷於風險之中、讓家長陷入擔憂之中，有這樣的教育部，學生與家長們能不心寒嗎？
國民黨強調，疫情即將進入高峰期，學童們的健康安全若無及早、妥適的規劃安排，恐讓校園疫情失控。這段時期極為關鍵，國民黨要求，教育部應該明確規範，是要暫停實體課程，全面遠距教學，避開未來兩週染疫高峰期；抑或提供學校足量快篩，快篩陰性才可實體上課？教育部必須負責任地做出明確的決策，讓學校、家長、學生能清楚的依循。
國民黨進一步指出，校園防疫的各項因應措施皆必須做好完整的配套，包括快篩陰性才能到校上課，必須準備好充裕的快篩試劑提供給每位學童；暫停實體課程、進行遠距教學恐有數位落差的問題，必須提供各區域學校與學生充足的視訊與教學設備，且應透過補助讓家長能領有薪照顧假。
國民黨並要求教育部，第一，儘速給出停課與否的指引，勿再放任教學亂象；第二，即刻規劃停課配套如補救教學期程、數位落差問題，第三，應積極設法提高兒童疫苗施打率。