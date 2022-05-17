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AV女優「面試內容」公開！配合度超高　自豪：全身敏感帶

▲受到日本新法催生的影響，許多AV女優紛紛展開行動自保，包括知名女優七瀨愛麗絲。（圖／七瀬アリス推特）
▲受到日本新法催生的影響，許多AV女優紛紛展開行動自保，包括知名女優七瀨愛麗絲。（圖／七瀬アリス推特）

編輯中心/綜合報導

2022-05-17 11:07:122022-05-17 11:42:27

隨著日本社會「性騷擾」事件頻傳，不僅引起大眾重視，也讓許多道德相關團體，不斷抨擊AV成人產業。對此，AV達人「一劍浣春秋」就分享，知名AV女優七瀨愛麗絲（七瀬アリス）公開的面試內容，結果每個問題都超級細節，不禁直呼「讓大家看看現在的AV界有多麼怕死（嚴謹）」。

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一劍浣春秋日前在《Playno1》發文解釋，目前日本AV業界瀰漫著不安的氣氛，對於道德重整委員會來勢洶洶，讓許多AV女優都展開動作，其中，七瀨愛麗絲就直接公開了當時面試的資料。

他指出，從面試資料就可以看出AV界有多嚴謹，無論興趣、嗜好等等都問得相當仔細，包括女優愛吃與不愛吃的食物、有沒有過敏、有沒有戴隱形眼鏡之類，同時也要問七瀨愛莉絲過去拍片的經驗。

▲日本AV女優七瀬アリス，七瀨愛麗絲。（圖／七瀬アリス推特）
▲七瀨愛麗絲配合度超級高，幾乎什麼題材都能接受，讓一劍浣春秋忍不住豎起大拇指。（圖／七瀬アリス推特）
結果意外曝光七瀨愛莉絲的配合度，其實非常高，不僅能到外縣市工作，還可以為了題材改變膚色，拍攝時間上也沒有限制，而且什麼樣的題材都能接受，也不介意和其他女優共用休息室等等，「業界有很多大牌不願意喔」。

值得一提的是，在自述性經驗的部分，七瀨愛莉絲表示，自己16歲就有了性經驗，目前為止跟至少超過50男性發生關係，全身都是敏感帶，以及1天可以7次等等，讓一劍浣春秋不禁直呼「這麼好的女人，可惜我碰不到」。

最後，一劍浣春秋結論，AV片商問得越清楚越好，就算企劃被打槍也沒關係，就怕事被咬一口說你強人所難那就不好了。至於日本「AV出演對策委員會」針對AV業界提出的新法案，他則表示「這一行是全面戒備了！」。

據了解，「AV出演對策委員會」日前發出聲明，針對AV業界提出幾項改革要求，包括不能用星探挖掘新人、要有職災保障、女優可隨時解約等等，以及禁止片商拍攝痴漢、多人等16項犯罪題材，目的是為了防止年輕女性受害，引起日本社會關注。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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