AV女優「面試內容」公開！配合度超高　自豪：全身敏感帶

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他指出，從面試資料就可以看出AV界有多嚴謹，無論興趣、嗜好等等都問得相當仔細，包括女優愛吃與不愛吃的食物、有沒有過敏、有沒有戴隱形眼鏡之類，同時也要問七瀨愛莉絲過去拍片的經驗。
結果意外曝光七瀨愛莉絲的配合度，其實非常高，不僅能到外縣市工作，還可以為了題材改變膚色，拍攝時間上也沒有限制，而且什麼樣的題材都能接受，也不介意和其他女優共用休息室等等，「業界有很多大牌不願意喔」。
值得一提的是，在自述性經驗的部分，七瀨愛莉絲表示，自己16歲就有了性經驗，目前為止跟至少超過50男性發生關係，全身都是敏感帶，以及1天可以7次等等，讓一劍浣春秋不禁直呼「這麼好的女人，可惜我碰不到」。
最後，一劍浣春秋結論，AV片商問得越清楚越好，就算企劃被打槍也沒關係，就怕事被咬一口說你強人所難那就不好了。至於日本「AV出演對策委員會」針對AV業界提出的新法案，他則表示「這一行是全面戒備了！」。
據了解，「AV出演對策委員會」日前發出聲明，針對AV業界提出幾項改革要求，包括不能用星探挖掘新人、要有職災保障、女優可隨時解約等等，以及禁止片商拍攝痴漢、多人等16項犯罪題材，目的是為了防止年輕女性受害，引起日本社會關注。（編輯：詹鎰睿）
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