迎梅雨季！除濕熱搜飆3倍 「防水噴霧」成通勤族大熱門
梅雨季來了！乾爽天氣沒幾天，可能下週又要面對濕冷的氣候，不想要濕答答抵達辦公室影響整天上班心情，防水除濕商品要先準備好。近期PChome 24h購物和486團購網都有感覺到民眾高度需求。PChome 24h購物觀察，除濕、防水相關產品飆進前10大熱搜，尤其除濕機熱搜超過1.5倍，同時通勤用防水商品也熱賣。486團購指出，除濕、防霉、除霉、乾衣等關鍵字搜尋成長3倍，防水噴霧、便攜式烘乾機則是通勤族最愛。
以486團購觀察，防水噴霧、便攜式烘乾機是通勤族最愛，像是新可靈奈米長效防水噴霧主打有效防水達180天。ikiiki便攜式烘乾機外觀小巧，內建收折式烘衣袋方便隨掛隨用；小白象臭氧多功能暖烘機附贈烘衣袋，可隨手烘乾衣物鞋襪。再者，雨季最擔心的發霉問題，防霉相關產品也比上月成長4成。
除濕機部分，熱銷款以兼具空氣淨化或抑菌最為熱銷，像是LG最新19公升除濕機內建UV消毒燈，可加掛HEPA 13醫療級專用空氣清淨濾網，一機多用成為站上銷售冠軍。同時，GPLUS極度乾燥除濕機搭載負離子淨化，每台不到8千元深受小資族青睞。另外，無需插電、適用於各類櫥櫃空間的迷你除濕器，兼具可重複還原使用無耗材的優點，也成為熱銷品項。
針對通勤族防水商品，PChome 24h購物有雨天外出超實用DOHO日本奈米防水噴霧，直接噴在包包、鞋子上，號稱防水30天。另外，可防曬、抗UV的晴雨兩用傘成為首選，像是募資平台爆品KUAIZI雙玻纖傘骨自動傘也是近期大熱門。