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經常聞到臭味就是染疫？ 先別嚇自己　恐是「這病」發作

▲一名43歲女性上班族，近期經常聞到異常臭味，但旁人根本無感，她以為自己染疫，快篩卻呈現陰性，就醫檢查才發現原來是腦外傷引起癲癇發作。（圖／NOWnews資料照片）
▲一名43歲女性上班族，近期經常聞到異常臭味，但旁人根本無感，她以為自己染疫，快篩卻呈現陰性，就醫檢查才發現原來是腦外傷引起癲癇發作。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-17 11:18:35

一名43歲上班族女性，在辦公室突然無緣無故聞到陣陣疑似橡膠燒焦的怪異臭味，問問身邊的同事卻都說沒有聞到異味，讓它開始懷疑自己是否出現嗅味覺異常症狀，感染了新冠病毒，快篩後證實沒有感染雖然放心了，但隔天突然出現一側臉部及手腳抽搐現象，嚇壞了趕緊到神經科就診。經過醫師詢問病史發現，多年前這名患者曾有嚴重車禍導致頭部外傷，經安排腦波檢查，左側腦部有異常癲癇放電現象，核磁共振檢查。也發現左側大腦顳葉有陳舊的受傷痕跡，證實是因為癲癇發作所產生的症狀。所幸經抗癲癇藥物治療後，就不再有聞到陣陣臭味及臉部手腳抽搐現象發生。

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收治該病例的書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，癲癇發作是由於腦部異常放電所致，會造成突發性動作、感覺或認知上的改變。依腦部異常放電部位不同，癲癇發作的症狀可謂千變萬化，除了一般人較熟知的全身或局部抽搐的症狀外，可能會有突發性失神現象、突然看到怪異的閃光、聽到奇怪的聲音、一陣莫名害怕的感覺等奇怪症狀出現。

黃啟訓說，當異常放電部位在大腦顳葉時，常會出現類似上述案例，聞到一陣陣怪異臭味的症狀，因為最近本土疫情延燒，很多人會誤以為與新冠病毒引起的一種稱為「幻嗅症」的現象類似，讓很多病患毛骨悚然，但其實搞錯了。

罹患癲癇，並非不治之症！黃啟訓指出，根據研究，台灣大約每2百人就有1人罹患癲癇，造成癲癇的原因很多，例如頭部外傷、腦部感染、腦中風、腦瘤、及遺傳性疾病等。癲癇病患應盡早治療並配合醫師指示規律服藥，若能按時服藥大部分都可獲得良好控制，而且倘連續控制3年沒有發作，有一部分病人甚至可以痊癒，不需再服用藥物。

黃啟訓提醒，患有癲癇症千萬不要忌疾諱醫，癲癇不是絕症，只要配合醫師囑咐規律服藥，不但可以得到良好的控制，甚至還有機會痊癒。   

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