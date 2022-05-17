塊陶阿！8大慣老闆行為　最怕聽到「這4字」：絕沒好下場

我是廣告 請繼續往下閱讀
1、責任制沒加班費，準時上班應該，晚上加班活該。
2、共體時艱，不景氣所以沒分紅，但老闆開新車車。
3、情緒化亂罵人，像在跟小學生對話。
4、硬凹前三個月試用期沒薪水。
5、擅推卸責任，出事員工扛。
6、一人當N人用，遇缺不補。
7、指派一堆雜事，像是幫去超商繳費。
8、「公司前景看好」，整天畫大餅卻沒實績。
Social Lab社群實驗室表示，觀察網路上對於「慣老闆」的印象，最常被網友罵翻天的通常都和錢有關，像是沒有加班費、沒有年終和分紅，甚至有人抱怨連薪水都拿不到，相關抱怨包括：「這都是經驗，不要只想報加班費」、「今年不景氣，共體時艱一下」、「試用期不會支薪喔」，紛紛含淚分享自己老闆的金句，還有人指出，最怕聽到「共體時艱」四個字，十之八九沒好下場。要注意的是，根據勞基法試用期也必須給付薪水，別被佔便宜而不自知。
除了凹薪水、分紅，一人多用、指派雜事等行為也讓網友深感共鳴，誇張事蹟像是：「老闆娘居然要我幫她開賣場賣包包」，預料之外的工作讓人有苦難言。推卸責任也被認為是慣老闆的特徵之一，還有網友以自身血淚經驗警惕他人，若老闆整天只會說「公司前景看好」，卻遲遲沒有實績，就要小心也許內部升遷、加薪不易，只是光說不練畫大餅。