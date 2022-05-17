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塊陶阿！8大慣老闆行為　最怕聽到「這4字」：絕沒好下場

▲工作上遇到「慣老闆」，不只沒好日子過，前途更是一片黑暗。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自Shutterstock）
▲工作上遇到「慣老闆」，不只沒好日子過，前途更是一片黑暗。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自Shutterstock）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-17 11:46:30

上月底Joeman在粉專徵求3C開箱編輯，起薪4萬元、年終保底兩個月、旅遊獎金一個月，享勞健保及三節獎金，仍遭網友PO文質疑，依據要求的能力只開4萬太低，怒轟「根本慣老闆」，不只釣出Joeman本人親回「我不是」，也引發不少同業共鳴贊聲，認為條件在圈內已算合理有誠意。至於什麼行徑才是慣老闆？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內相關話題的網路聲量，分析網友最受不了的慣老闆行為。

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■網熱議8大慣老闆行為
1、責任制沒加班費，準時上班應該，晚上加班活該。
2、共體時艱，不景氣所以沒分紅，但老闆開新車車。
3、情緒化亂罵人，像在跟小學生對話。
4、硬凹前三個月試用期沒薪水。
5、擅推卸責任，出事員工扛。
6、一人當N人用，遇缺不補。
7、指派一堆雜事，像是幫去超商繳費。
8、「公司前景看好」，整天畫大餅卻沒實績。

▲8大慣老闆行為網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲8大慣老闆行為網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
Social Lab社群實驗室表示，觀察網路上對於「慣老闆」的印象，最常被網友罵翻天的通常都和錢有關，像是沒有加班費、沒有年終和分紅，甚至有人抱怨連薪水都拿不到，相關抱怨包括：「這都是經驗，不要只想報加班費」、「今年不景氣，共體時艱一下」、「試用期不會支薪喔」，紛紛含淚分享自己老闆的金句，還有人指出，最怕聽到「共體時艱」四個字，十之八九沒好下場。要注意的是，根據勞基法試用期也必須給付薪水，別被佔便宜而不自知。

除了凹薪水、分紅，一人多用、指派雜事等行為也讓網友深感共鳴，誇張事蹟像是：「老闆娘居然要我幫她開賣場賣包包」，預料之外的工作讓人有苦難言。推卸責任也被認為是慣老闆的特徵之一，還有網友以自身血淚經驗警惕他人，若老闆整天只會說「公司前景看好」，卻遲遲沒有實績，就要小心也許內部升遷、加薪不易，只是光說不練畫大餅。

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