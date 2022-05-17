上海汽車銷售額被「清零」 封控下整個4月沒賣出一輛車
上海封城已滿46天，今（17）日終於宣布全市16區達到社會面清零，即將陸續解封，朝向正常生活秩序面努力，然而過去這一個月餘的強力封控下，不僅人民被要求足不出戶，生活受到嚴重影響，防疫管控也造成全市服務業、零售業幾乎停擺，根據中國乘用車聯合會與上海汽車銷售行業協會公布的最新數據，4月份整個上海所賣出的汽車銷量為零。
中國當局為了遏制國內病毒爆發以來最嚴重的疫情傳播，強制要求上海2500萬居民，多數都不得離開自己的公寓住處，儘管大眾交通運輸工具也停運，但根本無法出門也對當地車市造成嚴重打擊，上海市汽車銷售行業協會昨公布數據，指出，4月份上海全市汽車銷量為「0」，經銷商因封控關係全數歇業，既沒有買家也沒有賣家。
上海市汽車銷售行業協會約由當地300家公司共同參與，根據該協會提供數據，去年同期上海共售出2萬6311輛汽車，整個汽車銷售行業因為疫情而進入了營運困難的艱苦階段。
不光是上海，中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）上周發布數據亦顯示，中國今年4月乘用車銷量下降36%，創下近2年來最大跌幅，顯見疫情對車市造成的打擊；製車業也受到打擊，例如電動車大廠特斯拉在4月份就關閉了3個星期，如今上海仍未完全解封，供應和材料的交付仍存在挑戰，許多復工的製造業公司也面臨同樣的供應鏈問題。
《彭博社》報導指出，習近平的清零政策導致中國經濟活動崩潰，從4月份的統計數據顯示，中國的工業產出和消費者支出下滑至新冠大流行開始以來的最差水平，分析師警告經濟不會快速復甦。