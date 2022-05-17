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家長陪孩童居隔卻不賠　郭國文要求金管會別成保單亂源

▲立委郭國文（右）要求金管會不要變成保單之亂的亂源。（圖／郭國文辦公室提供）
▲立委郭國文（右）要求金管會不要變成保單之亂的亂源。（圖／郭國文辦公室提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-05-17 12:00:272022-05-17 12:05:07

校園傳播鏈擴大，立委郭國文今（17）日指出，許多學生家長為照顧隔離中的孩童，向地方衛生局申請隔離書，並依據防疫保單契約書申請理賠，卻遭金管會卻以家長為「自願隔離」為由拒賠；要求金管會不要變成保單之亂的亂源，應重新思考「自願隔離」的解釋。

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郭國文今日召開「家長陪同不理賠？ 金管會創自願隔離打臉疾管署，政府應統一口徑 」記者會，質疑金管會跨越衛福部詮釋非主責的法條，且此做法是將責任推給家長。

郭國文表示，多家防疫保單契約都明定，只要符合《傳染病防治法》第3條的規範，且因第48條進行隔離，就符合賠償條件；排外條款也未排除「陪同隔離」。金管會卻宣示，陪同隔離不符合第48條所匡列的對象。

郭國文說，衛生局是在疾管署的指示下，以第48條來強制隔離陪同照顧者，金管會為了讓陪同隔離不用理賠，一再地公開挑戰疾管署的指令，甚至跨部會解釋，疾管署與保險局應統一口徑，不要再出現政府相互打臉的行為。

郭國文認為金管會所謂的「自願隔離」明顯是在卸責，《傳染病防治法》具強制力，未成年被隔離者又需照顧，才讓家長被「強制隔離」，金管會不只跨部會解讀法條，辯稱家長是「自願隔離」，難怪引起投保家長的大力反抗。

保險局產險監理組長陳清源說，保單條款是正面表列，基於照顧長者、孩童需求，各地衛生主管機關的居家隔離通知書，與《傳染病防治法》第48條規範的隔離定義是不一樣，金管會在解釋上也是要探究本意，回到契約的精神。

疾管署急性傳染病組科長林瓊芳指出，居家隔離通知書並非隔離證明，而是行政處分，如果違反相關規定就要受到處罰，罰款甚至到100萬元。疾管署只有開立一種「居家隔離通知書」，行政處分就是依照風險評估而來。

郭國文說，既然是在法律框架下被強制隔離，這些照顧者即使不符合理賠機制，是否有辦法申請補貼？保險業者以拿到隔離通知書即可理賠作為宣傳，是否涉及廣告不實？在疫情擴展以及政府「與病毒共存」的政策鬆綁下，應正面回覆民眾的疑慮。

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