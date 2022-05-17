搶先體驗POCO F4 GT　售1.8萬最便宜的電競手機登場

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鎖定重度遊戲玩家，POCO F4 GT 搭載高通Snapdragon 8 Gen 1 5G 行動平台，採用首款 4nm 工藝製程晶片，以最高時脈可達 3.0GHz 的主核心 Cortex-X2，讓 CPU 性能較上代提高 20%，搭載新一代 AdrenoTM GPU，將圖形運算速度提升 50%，更以第 7 代 Qualcomm AI 引擎讓 AI 效能提升四倍。另外，配備 6400 Mbps 的 LPDDR5 記憶體與 UFS3.1 儲存介面，讓 POCO F4 GT 連續寫入速度提升 25%，讓遊戲更佳流暢。
LiquidCool 3.0 水冷散熱技術
LiquidCool 水冷技術 3.0，以多層冷卻、熱能分流等創新技術發 揮強大散熱能力，達到均衡的溫控表現，即使長時間在激烈的重度遊戲中也能維持高速運轉。POCO F4 GT 配備高達 4,860mm2 的雙 VC 板散熱系統，以新一代不鏽鋼 VC 與 3D STEP VC，搭配石墨烯層與 3D 高功率石墨，讓熱能從內部傳遞到外部快速降溫，提供穩定的遊戲體驗。
磁動力彈出式「肩鍵」
POCO F4 GT 這次加入了「肩鍵」，功能就等同於掌上型遊戲機「R」「L」的磁動力彈出式實體肩鍵，取代螢幕按鈕，放大絕、射擊或使用道具都能直覺操控，能承受超過高達 150 萬次按壓。遊戲肩鍵使用彈性矽膠材質，以八個磁鐵提供順暢精準的驅動力，讓延遲更低且反應速度更快。目前支援超過100 款手遊，可自行設定遊戲介面的特殊動作。此外，肩鍵還可設定成為拍照、錄影或是手電筒等功能的快捷鍵。
120W HyperCharge 極速快充
隨盒附上POCO 首款 120W HyperCharge 極速快充，4700mAh(typ)電池以僅需 17 分鐘即可充電至 100%，同時附贈 L 型 Type-C 充電線，邊充電邊玩遊戲，不會卡手。同時加入AdaptiveCharge 自適應充電技術，避免手機在 80%至 100%的關鍵充電範圍過度充電，維持電池健康並延長使用壽命。
炫砲RGB 呼吸燈
採AG 玻璃材質，手感細膩，提供破曉黃、星爵銀、隱士黑三種顏色供選擇，機身以對稱式刻線構圖展現科技態度，在相機模組旁崁入獨特的「X 形」RGB 呼吸燈，且玩家能自定義喜愛的色彩，當作來電和訊息提醒，甚至在電池充電和使用 Game Turbo 模式時均有燈光效果。