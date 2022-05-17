染疫風險達標　大學申請入學甄試可取消面試

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函文指出，各系辦理甄試的試務人員具感染風險達一定比例或預計參加面試的考生具感染風險人數達5%時，經系級招生委員會審議通過即可啟動應變機制並取消面試，改由學生的學測及書審成績決定是否錄取。若學系啟動應變機制，最遲於甄試日（不含）3日前公告，並逐一通知所有考生，維護其應試權益；具感染風險的考生，若私自參加甄試，經查證屬實者，將取消甄試成績並依傳染病防治法等法規進行後續處理。
在學校因應疫情，調整授課模式方面，教育部表示，若學校預估照護或隔離宿舍量能不足以安置校園確診個案，得調整全校授課方式，採遠距教學至學期末，免通報教育部；若學校已進行全校授課防疫演練改採遠距教學，考量近日疫情發展，學校得依實際演練需求延長期程至學期末，免通報教育部；學校也可授權授課教師與學生討論後，實施遠距教學至學期末，即使班上無確診個案或居隔者，也可比照前述程序辦理。
學校調度整備隔離、檢疫宿舍方面，教育部指出，考量學校宿舍多屬高度密集場所，為維護住宿生健康安全，請學校鼓勵及引導確診個案及密切接觸者以返家進行居家照護或居家隔離為原則；為協助確診學生及密切接觸學生返家，教育部部提供其返家的全額交通費用補助，且該項補助能追溯到111年4月26日居家照護措施啟動日；如學生有困難，請學校先行墊付。
教育部表示，請學校針對在外無住所的境外生、離島生、無同住家人可接送、家中或校外賃居處未符防疫規定等的輕症確診或密切接觸的學生，整備照護或隔離宿舍協助安置；為協助學校儘速擴充整備合於規定之「照護宿舍」，教育部原定補助每床新台幣1萬元，將提高至2萬元，以利學校增聘衛保人員或發給照護工作人員津貼、環境清消、感染廢棄物清運、建置遠距醫療看診等開支。
學校整備合於規定的照護或隔離宿舍床位數以達學校宿舍總床位數5%為原則；若學校預估校園疫情所需，能在上限10%內提報申，如請補助，但教育部將視學校確診人數及照護、隔離宿舍使用情形，整體評估核定床位數，並依實際疫情狀況，即時補助。學校調度照護、隔離宿舍床位時需請健康住宿學生配合短期內先移宿校外旅館，待調度完成後再回住校內宿舍，學校原則不向學生收取旅館住宿費用，且能向教育部申請部分補助經費，以每位學生每日補助1,000元計算。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。