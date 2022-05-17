女星罹癌三期又確診！身體像被卡車撞 咳到肺快跑出來
歌手廖婉君有「小詹雅雯」的稱號，日前推出首張專輯《望夫石》，正開始北上為新專輯宣傳，就確診了，罹癌三期廖婉君在5月12日時一早發燒快篩陽性，趕赴醫院做PCR也呈陽性確診，在近一周的時間調養休息，她透過唱片公司表示：「非常感恩大家的關心，對粉絲很抱歉，專輯宣傳才開跑，身體就出狀況。」
廖婉君提到確診後的身體狀況：「只有在第一天發燒，吃完一顆退燒藥後，就沒有再發燒了，目前只剩下咳嗽，讓我不舒服，持續性的狂咳到感覺肺部都會咳出來了，一度咳嗽咳到懷疑人生，也因為不斷的咳嗽，咳到胸部和與肚子像被卡車撞到般的疼痛。」其他的症狀都則已經舒緩許多了。
在居家隔離期間，廖婉君感謝母親辛苦的張羅蒜頭餐，來增加她的身體免疫力，「目前在家努力的休息，期望身體能早日康復，再次感謝大家的關心，也祝福大家都健康平安。」豪記唱片表示：「目前以廖婉君休養為重，等她完全康復，才會再進行宣傳通告。」
※【NOWnews 今日新聞
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