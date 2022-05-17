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女星罹癌三期又確診！身體像被卡車撞　咳到肺快跑出來

▲廖婉君罹癌三期又確診。（圖／豪記唱片提供）
▲廖婉君罹癌三期又確診。（圖／豪記唱片提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-05-17 13:30:26

歌手廖婉君有「小詹雅雯」的稱號，日前推出首張專輯《望夫石》，正開始北上為新專輯宣傳，就確診了，罹癌三期廖婉君在5月12日時一早發燒快篩陽性，趕赴醫院做PCR也呈陽性確診，在近一周的時間調養休息，她透過唱片公司表示：「非常感恩大家的關心，對粉絲很抱歉，專輯宣傳才開跑，身體就出狀況。」

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廖婉君提到確診後的身體狀況：「只有在第一天發燒，吃完一顆退燒藥後，就沒有再發燒了，目前只剩下咳嗽，讓我不舒服，持續性的狂咳到感覺肺部都會咳出來了，一度咳嗽咳到懷疑人生，也因為不斷的咳嗽，咳到胸部和與肚子像被卡車撞到般的疼痛。」其他的症狀都則已經舒緩許多了。

▲廖婉君罹癌三期又確診。（圖／豪記唱片提供）
▲廖婉君罹癌三期又確診。（圖／豪記唱片提供）
在居家隔離期間，廖婉君感謝母親辛苦的張羅蒜頭餐，來增加她的身體免疫力，「目前在家努力的休息，期望身體能早日康復，再次感謝大家的關心，也祝福大家都健康平安。」豪記唱片表示：「目前以廖婉君休養為重，等她完全康復，才會再進行宣傳通告。」

▲廖婉君罹癌三期又確診。（圖／豪記唱片提供）
▲廖婉君（右）感謝媽媽照顧。（圖／豪記唱片提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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