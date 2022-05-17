不噴口水拚防疫　基隆設置全國唯一「機構型收治站」

林右昌今（17）日前往視察後表示，基隆是此波疫情的最前線，碰到的問題也將是全國各縣市未來會面臨狀況，只能提早準備、臨機應變；長照機構的染疫風險高，中央的指引是就地安置，但也預想萬一爆發機構大規模的染疫，且就地分艙安置不易時，最好能有機構型收治站來進行後送，所以預先做了準備。
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林右昌指出，僅12個工作天就完成各項的軟硬體工程、環境整理及保全監視等作業，可提供20間房、1間儲藏室及1間交誼廳，讓進場機構的住民與工作人員運用；這是公私合作防疫的成果，感謝基隆長期照顧協會理事長林子右、常務理事施冠榮與協會同仁，配合市府防疫需求，協助募集物資，還幫忙鋪床。
此外，基隆長期照顧協會也與社會處密切合作，領先全台推動三大措施，包括一、自4月21日起，即率先全台「主動發放長照機構工作人員快篩試劑」，協助機構監測；二、領先全台「公私協力搭建社福機構後送場所」，協助機構降載分流與環境清消。
三、成立「基隆市染疫機構抗疫群組」，結合社會處、衛生局與本市長照協會，即時協助染疫機構第一時間應變，包括規劃照護分流區域、協助護理師操作PCR、緊急救醫通報、結合特約院所啟動預防性投藥、開立死亡證明書處理及全台徵召進場備援人力等，發揮良好公私協助合作模式。
林右昌呼籲，防疫是中央地方一起合作，更需地方政府與基層第一線的照顧人員站在一起，體恤其需要給予實際協助；希望大家一起努力守住這一波疫情，讓長照機構有一個安全的新型態生活環境。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。