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不噴口水拚防疫　基隆設置全國唯一「機構型收治站」

▲基隆市長林右昌因應疫情變化，日前指示利用已裁撤的市立仁愛之家仁德樓三樓空間，整備成為全國唯一「機構型後送收治站」。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌因應疫情變化，日前指示利用已裁撤的市立仁愛之家仁德樓三樓空間，整備成為全國唯一「機構型後送收治站」。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2022-05-17 13:32:36

基隆市長林右昌因應疫情變化，日前指示利用已裁撤的市立仁愛之家仁德樓三樓空間，整備成為全國唯一「機構型後送收治站」，可提供20房、40床收治機構住民，協助染疫的機構執行住民降載、照顧分流與環境清消任務。
 
林右昌今（17）日前往視察後表示，基隆是此波疫情的最前線，碰到的問題也將是全國各縣市未來會面臨狀況，只能提早準備、臨機應變；長照機構的染疫風險高，中央的指引是就地安置，但也預想萬一爆發機構大規模的染疫，且就地分艙安置不易時，最好能有機構型收治站來進行後送，所以預先做了準備。

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林右昌說，全國養護機構很多都屬於中小型的規模，特別是49床以下的小型養護機構，大多為「單一樓層」設置，一旦有住民染疫，因空間極其有限，很難依照中央的指引規劃分區隔離照顧與人力分流等；為此，4月份親自前往仁愛之家場勘後，隨即下令社會處，以該院內仁德樓三樓為第一階段整備區域。

林右昌指出，僅12個工作天就完成各項的軟硬體工程、環境整理及保全監視等作業，可提供20間房、1間儲藏室及1間交誼廳，讓進場機構的住民與工作人員運用；這是公私合作防疫的成果，感謝基隆長期照顧協會理事長林子右、常務理事施冠榮與協會同仁，配合市府防疫需求，協助募集物資，還幫忙鋪床。

此外，基隆長期照顧協會也與社會處密切合作，領先全台推動三大措施，包括一、自4月21日起，即率先全台「主動發放長照機構工作人員快篩試劑」，協助機構監測；二、領先全台「公私協力搭建社福機構後送場所」，協助機構降載分流與環境清消。

三、成立「基隆市染疫機構抗疫群組」，結合社會處、衛生局與本市長照協會，即時協助染疫機構第一時間應變，包括規劃照護分流區域、協助護理師操作PCR、緊急救醫通報、結合特約院所啟動預防性投藥、開立死亡證明書處理及全台徵召進場備援人力等，發揮良好公私協助合作模式。

林右昌呼籲，防疫是中央地方一起合作，更需地方政府與基層第一線的照顧人員站在一起，體恤其需要給予實際協助；希望大家一起努力守住這一波疫情，讓長照機構有一個安全的新型態生活環境。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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