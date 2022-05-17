王家梁確診！許維恩「取卵手術」喊卡 哭喊不會再繼續做
40歲的藝人許維恩去年11月與小6歲的王家梁登記結婚，前陣子也搬新家享受夫妻生活，2人正在努力做人中。事實上，許維恩前陣子才歷經試管嬰兒失敗，目前正在準備第二次取卵手術，不過她今（17）日突然在臉書上宣布，因為王家梁確診，所以預計好的療程被迫停止。
只見許維恩眼框泛淚表示：「很遺憾所有療程和手術要被迫停止了，因為大王確診了，所以就得停止這次的手術，雖然已經療程到最後了，就剩幾天就可以手術，但礙於所有人的健康安全，我們得放棄，很抱歉又讓大家失望了。」
許維恩坦言現階段需要好好休息，暫時不會再進行下次的療程，只求順其自然並看上天的安排，也不忘感謝身邊所有支持的粉絲朋友：「因為身體疲憊心更累，需要一些時間調整心靈，謝謝所有關心和鼓勵我愛我的寶寶們，還有很多朋友分享很棒的經歷過程，你們真的很勇敢很強大。」並喊話自己往後還是會像鋼鐵般一樣堅強。
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