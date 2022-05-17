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台對日貿易1到4月入超87億美元　與上年同期相當

▲根據主計總處國情統計通報資料指出，我國對日本貿易長年呈現入超，今年1-4月入超87.0億美元，與上一年同期相當。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲根據主計總處國情統計通報資料指出，我國對日本貿易長年呈現入超，今年1-4月入超87.0億美元，與上一年同期相當。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

2022-05-17 14:24:46

根據主計總處國情統計通報資料指出，我國對日本貿易長年呈現入超，今年1-4月我國自日本進口192.9億美元，對日出口則增19.7%，進出口相抵，入超87.0億美元，與上一年同期相當。

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依財政部海關進出口統計，在105至108年間我國對日本入超維持約210億美元左右，值得一提的是，109年以來COVID19疫情衝擊全球經濟，我國製造活動卻一如往常，需求帶動自日進口增加，當年度對日入超逆勢推升至225.0億美元，隔年持續擴大到268.9億美元，其中進口561.0億美元，出口292.1億美元，分別占我國整體進、出口的14.7%及 6.5%，而今年1-4月我國對日本進出口相抵後，入超87.0億美元，與前一年同期相當。

觀察我國對日本進出口的主要貨品，統計顯示，今年1-4月進口貨品以「電子零組件」(占 22.2%) 居首，較上年同期增11.7%，「機械」(占 19.2%)及「化學品」(占 15.5%)則分別為第二、三名，各增加10.9%及10.6%，「基本金屬及其製品」(占 10.7%)及「運輸工具」(占 5.6%)則分別增24.5%及減6.2%。

而主要出口貨品以電子零組件(占 43.1%)為最大宗，較上年同期增23.5%，接下來排名順序依序為基本金屬及其製品(占 9.8%)、增40.8%，「資通與視聽 產品」(占 9.8%)、減2.9%，「化學品」(占 6.3%)，增33.9%。

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