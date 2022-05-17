邀警察婆婆教新住民防身招數！台中趣味親子活動曝

15日台中市中區戶政所辦理「111年新住民親子活動」，邀請豐原警察分局秘書室主任蔡季芳前來教授簡易基礎防身術。台中縣市合併後，蔡主任在婦幼隊服務了6年，走遍了各機關學校社團做婦幼人身安全宣導，與各單位建立了深厚情誼。雖然現在她調回豐原服務，仍有不少單位會邀請她再前往宣導授課，尤其是戶政所在辦理新住民講習時都會想到她，因為她的課都會充滿歡樂聲，讓學員上課時興意盎然，私底下也會請教她一些疑難問題，蔡主任本著助人為樂的精神也樂此不疲。
據悉，防身術的目的是要取的制敵機先，爭取脫逃求救保命報警的機會，不是要來跟歹徒搏鬥一決生死的，所以它的竅門是快與巧，蔡主任教大家如何利用隨身的物品或是身體的弱點與罩門，奮力一擊迅速脫逃，並帶大家實地操作演練。
除了基礎防身術，蔡主任也講了很多婦幼發生的不幸案例來警惕在場的新住民，她認為新住民因為遠嫁來台，風土民情不比自己生長的國家來得熟悉，因此防身很重要，而有防身的觀念跟意識更重要。她同時宣導6月1日將要實施的跟蹤騷擾新法，最後她語重心長地告訴大家，「有任何問題歡迎來找警察，警察永遠是民眾的守護神與靠山！」活動在歡樂又熱鬧的氣氛下圓滿落幕，新住民朋友們都大讚學了一課。