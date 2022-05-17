PLG／富邦勇士球員卡開賣　俠獸對決簽名卡限量發售

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輝煌的一年，臺北富邦勇士寫下多項成就和紀錄，2020年休賽季加盟的「噴射機」張宗憲、洋將Igor Zaytsev塞瑟夫和Mike Singletary辛特力，搭配原有的黃金世代成員「野獸」林志傑、「大房東」曾文鼎和「本土洋將」蔡文誠等人，冠軍豪華陣容全員都將收錄在各種樣式的卡款當中。超過30種不同卡種，從普卡、平行卡、簽名卡、實戰球衣字母簽名卡等，到今年全新推出的綽號親簽卡、素描親簽卡、總冠軍簽名卡、以及每位球員限量一張的隊徽LOGO親簽卡等，還有珍貴稀有的年度獎項簽名卡，包含上賽季年度MVP張宗憲、年度人氣王林志傑、年度洋將塞瑟夫、FMVP辛特力、年度最佳總教練許晉哲和年度GM蔡承儒都將有專屬簽名球卡。上賽季令人難忘的回憶還有在3月28日最後一次的「俠獸對決」，這是「野獸」林志傑與福爾摩沙台新夢想家「少俠」田壘兩位傳奇球星交手的最終戰，我們將雙方的合影收印在球卡上，並由志傑與田壘兩人親筆簽名，這張俠獸雙簽卡僅限量發行10張，典藏歷史絕無僅有！臺北富邦勇士特別感謝福爾摩沙台新夢想家促成合作，讓這張俠獸雙簽卡誕生並重現台灣籃球的經典畫面。
超狂合作不僅如此，近年NFT非同質化代幣在區塊鏈投資市場崛起，在虛擬體系中擁有獨一無二的價值。臺北富邦勇士這次特別與宏碁旗下倚天酷碁Jcard NFT平台合作，推出勇士NFT紀念圖面卡。在實體的2萬盒精裝盒當中將隨機附贈勇士專屬數位條碼，登入Jcard平台輸入專屬條碼就能入手收藏勇士NFT紀念圖面卡，在這座夢工場共同打造全新運動元宇宙世界！
推陳出新的卡款內容，還有總是吸睛高人氣的Fubon Angels和勇士應援團Travis與比爾。豐富的Fubon Angels卡款，今年更加碼推出女孩唇印卡、個人寫真卡、拍立得親簽卡、女孩私服簽等等，還有更多隱藏驚喜等球迷朋友們一同發掘！
【2020-2021 P. LEAGUE+ 臺北富邦勇士元年球員卡】總發行量兩萬盒，每盒兩包球員卡，一包普卡包（每包共計13張），一包特卡包（每包共計3-5張），售價新台幣950元。今年六月份在全台經銷通路正式開賣，勇士官方商成將於5月25日獨家上架開放預購，於預購期間優先訂購者將獲得勇士球員及Fubon Angels專屬預購組合禮。六月份全面發行後透過勇士主場和全台經銷通路，屆時勇士如順利晉級總冠軍賽，和平籃球館現場將在二樓勇士主場限定店球員卡專區舉辦球員卡一日店長活動，首批購買之球迷們還有機會與勇士球星及Fubon Angels近距離互動！超狂的【2020-2021 P. LEAGUE+ 臺北富邦勇士元年球員卡】，各種極珍貴及高價值的卡款等你來收藏！