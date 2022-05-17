Uber啟動經濟援助！司機、外送騎士確診最高補助5千元
台灣本土疫情持續延燒，影響到不少族群，Uber 今（17）日宣布啟動經濟援助，針對COVID-19確診Uber司機和 Uber Eats外送騎士確診將提供5000元和3000元一次性的補助，預計將投入總金額1500萬元。
連續幾週確診人數屢屢創高峰，根據Uber 內部觀察，司機和外送騎士並沒有因為疫情而有太大的波動，非大節日等特殊情況下，候車時間和送餐時間都差不多。在疫情嚴峻期間，希望讓持續上線的合作車隊職業駕駛或外送合作夥伴提供額外支持。Uber 於五月、六月期間，因新冠病毒肺炎確診，且需居家照護或於集中檢疫所、醫療院所配合政府指示進行隔離的合作車隊職業駕駛或外送合作夥伴將可獲得一次性經濟援助。
由 Uber 與8家合作計程車車隊共同發出5000元的補助，適用於職業駕駛，適用於確診日期前30日內完成至少一趟由合作車隊派遣之行程服務的合作車隊職業駕駛，需提出健保快易通、健康存摺或數位健康證明內的檢測陽性證明截圖，或自主快篩檢測陽性照片，即日起可透過 Uber 駕駛端 App 的「幫助」申請。
另外，針對外送合作夥伴則會發出3000元，適用於確診日期前 30日內完成了100趟訂單的外送合作夥伴，並且需提出健保快易通內的檢測陽性證明，以及完成三劑 COVID-19 疫苗接種記錄。外送合作夥伴可於明（18）日中午起透過 Uber Eats 外送合作夥伴端 App 的「幫助」申請。