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7-11拿鐵變好喝？買8送4慶祝升級　全家「三顆豆」加濃

▲7-11慶祝CITY CAFE拿鐵升級，5月18日起門市與App行動隨時取同步推出限定優惠。（圖／業者提供）
▲7-11慶祝CITY CAFE拿鐵升級，5月18日起門市與App行動隨時取同步推出限定優惠。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-17 14:23:01

超商是現煮咖啡主戰場，7-11在2004年推出CITY CAFE咖啡品牌，首創24小時現煮咖啡服務，至今已成為全民飲用頻次最高的連鎖咖啡品牌。7-11今（17）日宣布，重新調整咖啡豆比例、CITY CAFE拿鐵全面升級，明（18）日起同步祭出CITY CAFE買8送4優惠活動。

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7-11與統一集團咖啡團隊透過市調發現，喝拿鐵的民眾注重濃厚感、咖啡味和奶香的結合，而目前拿鐵在CITY CAFÉ的銷售佔比遠超過5成，因此睽違6年再度升級拿鐵咖啡豆，使用中南美洲五種咖啡豆拼配而成，讓風味層次更豐富。

▲CITY CAFE拿鐵以中南美洲五種咖啡豆拼配而成，綜合使用巴西的日曬及半水洗等兩種後製處理法咖啡豆。（圖／7-ELEVEN提供）
▲CITY CAFE拿鐵以中南美洲五種咖啡豆拼配而成，綜合使用巴西的日曬及半水洗等兩種後製處理法咖啡豆。（圖／7-ELEVEN提供）
為了慶祝CITY CAFE拿鐵升級，明（18）日起至5月31日到門市買拿鐵、濃萃拿鐵大杯以上，同品項第2杯7折，但不提供線上寄杯服務。OPENPOINT行動隨時取則自明（18）日起至5月28日，特大杯拿鐵、大杯濃萃拿鐵、CITY PRIMA精品拿鐵買8送4，兌領期限至9月30日。

由於過去太多民眾到全家超商買咖啡，都跟店員要求「三顆豆」，全家在去年9月也順應民意，全面調整咖啡機台設定，將原先預設2顆豆改為預設3顆豆，提升咖啡濃郁度，此舉也間接證實「三顆豆」的都市傳說是真的，不過現在就不用再特地開口要求了。

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