爺爺都比你潮！日男退休變型男　輕鬆駕馭各式穿衣風格

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從照片中不難發現，Tetsuya的穿搭中常出現墨鏡、項鍊、手鍊的配件，甚至連痠痛貼布、鋤頭都成為「只有阿公能駕馭得」搭配單品，但放在Tetsuya身上，這些配件與衣服點綴卻不會顯現雜亂，反而有畫龍點睛的效應。
當時Naoya挑選了20套衣服，讓Tetsuya穿上並且拍照做紀錄，Naoya發現呈現出來的效果相當吸睛，於是再度選定幾個拍攝地點，像是農田，以及先前Tetsuya任教的學校。在有著強烈原創性的穿搭襯托之下，Tetsuya臉上的皺紋、稍微駝背的身軀，都讓Tetsuya看上去與先前截然不同。
Naoya隨後還幫Tetsuya創建了Instagram帳號，在介紹中寫上了「我穿孫子的衣服」，專門來分享Tetsuya的「穿搭照」。一個阿公頭戴飛行帽，臉掛大墨鏡的照片隨即引起眾人關注，照片在瘋狂轉載，帳號才開設一天就湧入1萬多人追蹤，目前追蹤人數也多達15萬人，其中有將近一半的追蹤者是海外人士。
Tetsuya很快的紅遍海內外，就連國外媒體也爭相報導這位來自日本的「潮爺爺」。過去也曾經在東京舉行了攝影展，還出版了自己的專屬寫真集，甚至出了LINE貼圖。Tetsuya過去接受媒體訪問時曾憂心，「不知道自己穿著這些衣服是不是真的好看」，更透露全家人第一次看到他穿上潮服，全都快笑瘋。但在與孫子往來拍攝之下，Tetsuya也因此認識了不少品牌，擺出的姿勢與神情更像是身經百戰的模特兒，妻子Chizuko也相當鼓勵丈夫挖掘潛藏在內心中的時尚達人。
Naoya表示，「儘管爺爺只是只是換上不同衣服，但人們開始以不同的眼光看待他，充分說明了時尚的潛力。」還在當老師的時候，Tetsuya以往只能穿著正經的襯衫、西裝褲，退休後卻在千變萬化的服飾中找到了樂趣，更與孫子有了更長時間的相處，豐富了自己的生活，但Tetsuya仍不敵年紀漸長，在2021年底去世，但他的時尚穿搭仍在世人心中烙下了深刻印象。