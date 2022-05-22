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爺爺都比你潮！日男退休變型男　輕鬆駕馭各式穿衣風格

▲日本爺爺Tetsuya靠著超潮穿搭成為話題。（圖／翻攝自Instagram@slvr.tty）
▲日本爺爺Tetsuya靠著超潮穿搭成為話題。（圖／翻攝自[email protected]

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-22 09:00:00

近年來，「古著」成為了年輕人的穿衣選項之一，有些人會到爸媽，或是阿公、阿嬤的衣櫃挖寶，透過搭配讓整體穿搭多一分「復古」的氛圍。不過日本有一名老爺爺則是穿著孫子的衣服，「潮」出了新高度，他的孫子還幫他創建了社群媒體帳號，分享爺爺的穿搭，吸引超過14萬人按讚。

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一把鋤頭、一雙雨靴，標準的農活配備工具，卻是搭配著一套寶藍色西裝以及酪梨圖案的領帶， 鄉村風格與大都會時尚感強烈碰撞，讓人不禁想要多看兩眼。照片中這名老爺爺就是出身在日本秋田縣的Silver Tetsuya（シルバーテツヤ），高齡87歲的他原本是一名化學教師，還曾經就任過中學校長，退休之後，便與老婆一起到鄉村享受悠閒時光，不過在某次孫子Naoya Kudo（クドウナオヤ）來訪之後，Tetsuya的退休生活就出現了變化。

Naoya在2019年回到秋田縣渡過黃金週假期，在整理自己的衣物時突發奇想，拿出了平常自己穿的衣服，幫爺爺做出不同打扮。維特萌（Vetement）的長外套、黃色復古太陽眼鏡、Off-White皮革外套、甚至是巴黎世家（Balenciaga）的斜背包，各式精品名牌Tetsuya都能輕鬆駕馭，毫無違和感。就連黃配慮配紅等色彩鮮豔的搭配，穿在Tetsuya身上更展露出獨特的風格。

從照片中不難發現，Tetsuya的穿搭中常出現墨鏡、項鍊、手鍊的配件，甚至連痠痛貼布、鋤頭都成為「只有阿公能駕馭得」搭配單品，但放在Tetsuya身上，這些配件與衣服點綴卻不會顯現雜亂，反而有畫龍點睛的效應。

▲（圖／翻攝自Instagram@slvr.tty）
▲▼不論什麼風格，Tetsuya都能輕鬆駕馭。（圖／翻攝自[email protected]
▲（圖／翻攝自Instagram@slvr.tty）
 
▲（圖／翻攝自Instagram@slvr.tty）

▲痠痛貼布都成了Tetsuya的時尚配件。（圖／翻攝自[email protected]
當時Naoya挑選了20套衣服，讓Tetsuya穿上並且拍照做紀錄，Naoya發現呈現出來的效果相當吸睛，於是再度選定幾個拍攝地點，像是農田，以及先前Tetsuya任教的學校。在有著強烈原創性的穿搭襯托之下，Tetsuya臉上的皺紋、稍微駝背的身軀，都讓Tetsuya看上去與先前截然不同。

Naoya隨後還幫Tetsuya創建了Instagram帳號，在介紹中寫上了「我穿孫子的衣服」，專門來分享Tetsuya的「穿搭照」。一個阿公頭戴飛行帽，臉掛大墨鏡的照片隨即引起眾人關注，照片在瘋狂轉載，帳號才開設一天就湧入1萬多人追蹤，目前追蹤人數也多達15萬人，其中有將近一半的追蹤者是海外人士。

Tetsuya很快的紅遍海內外，就連國外媒體也爭相報導這位來自日本的「潮爺爺」。過去也曾經在東京舉行了攝影展，還出版了自己的專屬寫真集，甚至出了LINE貼圖。Tetsuya過去接受媒體訪問時曾憂心，「不知道自己穿著這些衣服是不是真的好看」，更透露全家人第一次看到他穿上潮服，全都快笑瘋。但在與孫子往來拍攝之下，Tetsuya也因此認識了不少品牌，擺出的姿勢與神情更像是身經百戰的模特兒，妻子Chizuko也相當鼓勵丈夫挖掘潛藏在內心中的時尚達人。

▲（圖／翻攝自Instagram@slvr.tty）
▲Tetsuya與妻子Chizuko。（圖／翻攝自[email protected]
Naoya表示，「儘管爺爺只是只是換上不同衣服，但人們開始以不同的眼光看待他，充分說明了時尚的潛力。」還在當老師的時候，Tetsuya以往只能穿著正經的襯衫、西裝褲，退休後卻在千變萬化的服飾中找到了樂趣，更與孫子有了更長時間的相處，豐富了自己的生活，但Tetsuya仍不敵年紀漸長，在2021年底去世，但他的時尚穿搭仍在世人心中烙下了深刻印象。

▲（圖／翻攝自Instagram@slvr.tty）
▲Tetsuya在2021年底過世。（圖／翻攝自[email protected]

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