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中職／富邦悍將推同樂會　送球迷Switch

▲富邦悍將同樂會即將登場。（富邦提供）
▲富邦悍將同樂會即將登場。（富邦提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-17 14:36:00

大手牽小手一起出來玩！富邦悍將今年第4檔主題日「ㄏㄐㄊㄌㄏ」（悍將同樂會）將在6/4（六）、6/5（日）登場，將新莊城堡變身親子遊樂園，邀請家人們一起參加有趣又好玩的悍將同樂會，享受獨一無二又好玩的親子時光，活動兩天舉辦「悍你同樂樂」，親子檔入場並一起秀出悍將親子裝就能獲得抽獎券，2天將各送出一台Nintendo Switch遊戲機一台+《Nintendo Switch 運動》遊戲片一片的遊戲組合！

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抽獎就要抽最最新款、最好玩的！主題日期間「悍你同樂樂」，只要是親子檔一同穿著富邦悍將服飾進場，出示內野票券/電子票券識別手環就可兌換抽獎券一張，6/4、6/5將各送出Nintendo Switch遊戲機一台+《Nintendo Switch 運動》遊戲片一片共一組，遊戲機與遊戲片一併送給你！抽獎結果將在當日七局下悍將特派員公布，親子檔以兩人為基準、不可跨組，現場更有活動攤位能體驗《Nintendo Switch 運動》的體感遊戲樂趣。


「ㄏㄐㄊㄌㄏ」就是要讓大家歡樂滿滿，6/4、6/5進場的大朋友小朋友，將可獲得「PEZ貝思玩偶水果糖」一份，水果糖不僅是天然水果成分，更具有多樣化玩偶可以收藏，另外還可獲得《Nintendo Switch 運動》限量團扇，讓你在炎熱午後清涼一夏！進場憑內野票券或電子票券識別手環即可領取2項贈品，數量有限、贈完為止，亞瑟傳奇及梅林魔法師家族會員可直接至2F服務台領取。


同樂會更少不了好玩的小遊戲，除了舞台限定活動之外，現場也設有「尋找小花大冒險」、「雀躍的步伐」、「大人的積木」、「色紙大變身」、「悍將動茲動」等遊戲關卡，過關即可蓋章，只要集滿3個章就能兌換悍將雙寶專屬折疊飛盤扇1份，6/4為Frankie款、6/5為Bonnie款，每日限量888份，數量有限、兌完為止，更多活動細節請上富邦悍將官方粉絲專頁查詢。

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