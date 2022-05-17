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陸軍官校驚傳多人確診　陸官：已啟動防疫機制

▲陸軍官校驚傳多名學生確診遭批管制未積極，對此，校方表示已啟動防疫機制。（圖／Ｎownews資料照片）
▲陸軍官校驚傳多名學生確診遭批管制未積極，對此，校方表示已啟動防疫機制。（圖／Ｎownews資料照片）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-17 15:36:26

陸軍軍官學校驚傳多人染疫，對此，陸軍軍官學校今(17)日發布新聞稿表示，日前數名學生因身體不適，經快篩陽性，轉附近醫院實施PCR檢測後確診，校方即啟動防疫機制，除通報地方衛生機關，並依中央、國防部的防疫指引，進行營區消毒、疫調、分流、區隔管理等應變處置，防止疫情擴散。

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▲陸軍官校表示，該校依中央、國防部的防疫指引，進行營區消毒、疫調、分流、區隔管理等應變處置，防止疫情擴散。(圖／陸軍官校提供)
▲陸軍官校表示，該校依中央、國防部的防疫指引，進行營區消毒、疫調、分流、區隔管理等應變處置，防止疫情擴散。(圖／陸軍官校提供)
陸軍官校爆發校內多人群聚感染，有學生不滿校方防疫措施不嚴謹認為學校為了即將到來的6月16日的校慶，將學生留校訓練閱兵，且在校用餐還採自助式，用後的餐盤也混在一起洗，體測跑步一堆人未戴口罩，校方雖有管制，但效果不佳，質疑是不是要讓學生都感染。

▲陸軍官校指出，為兼顧學生受教權及防疫規範，目前課程均採線上授課方式實施。(圖／陸軍官校提供)
▲陸軍官校指出，為兼顧學生受教權及防疫規範，目前課程均採線上授課方式實施。(圖／陸軍官校提供)
有學生不滿指出，學生參加官校3000公尺的體測，還把連隊分3區塊跑，一堆人未戴口罩跑步，「不會確診才奇怪！」母親節過後返校，不少學生快篩陽性，同學休假期間都沒亂跑，5月14日至15日母親節返家探親一回家就待在家中，這難到「不是學校的防疫有問題嗎？」

該校政戰主任蔡尚武表示，為了因應疫情升溫，2周前就讓學生在寢室視訊上課，若有學生出現疑似感染症狀，就進行快篩，快篩陽性再PCR檢測，一旦確診就送防疫旅館，接觸者依中央流行疫情指揮中心規定自主健康管理或3＋4隔離，並非沒有防疫作為。

蔡尚武指出，讓學生體測時脫掉口罩跑步，是因為現行規定戶外運動可以不戴口罩，但有要求學生們跑完要立刻戴上口罩，而且跑步時必須維持間隔距離。

蔡尚武指出，校方會協助染疫的學生前往防疫旅館，若家中環境有獨立衛浴的套房，也會讓學生返家居隔，否則就安置在學校內一人一間的獨立套房，絕對沒有漠視學生的權益。

陸軍官校強調，將以最嚴謹的態度，依中央及國防部各項防疫指引要求，落實防疫作為與整備，並持續關懷學生，以掌握學生身體健康與心緒。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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