陸軍官校驚傳多人確診　陸官：已啟動防疫機制

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有學生不滿指出，學生參加官校3000公尺的體測，還把連隊分3區塊跑，一堆人未戴口罩跑步，「不會確診才奇怪！」母親節過後返校，不少學生快篩陽性，同學休假期間都沒亂跑，5月14日至15日母親節返家探親一回家就待在家中，這難到「不是學校的防疫有問題嗎？」
該校政戰主任蔡尚武表示，為了因應疫情升溫，2周前就讓學生在寢室視訊上課，若有學生出現疑似感染症狀，就進行快篩，快篩陽性再PCR檢測，一旦確診就送防疫旅館，接觸者依中央流行疫情指揮中心規定自主健康管理或3＋4隔離，並非沒有防疫作為。
蔡尚武指出，讓學生體測時脫掉口罩跑步，是因為現行規定戶外運動可以不戴口罩，但有要求學生們跑完要立刻戴上口罩，而且跑步時必須維持間隔距離。
蔡尚武指出，校方會協助染疫的學生前往防疫旅館，若家中環境有獨立衛浴的套房，也會讓學生返家居隔，否則就安置在學校內一人一間的獨立套房，絕對沒有漠視學生的權益。
陸軍官校強調，將以最嚴謹的態度，依中央及國防部各項防疫指引要求，落實防疫作為與整備，並持續關懷學生，以掌握學生身體健康與心緒。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。