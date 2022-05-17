沒勾就是走3+4！回報系統增「這欄」 打滿3劑已可選0+7
台灣本土疫情爆發，目前國內防疫政策已從清零走向共存，而今（17）日開始「0+7」政策，也就是確診者同住家人若打滿3劑疫苗，可自行選擇是否要居家隔離，中央流行疫情指揮中心也說明，自主疫調回報系統欄位已進行調整，只要勾選0+7自主防疫方案，就不會收到居家隔離通知書。
疾病管制署預防醫學辦公室陳婉青防疫醫師指出，配合今日開始的新制，同住家屬若已打完3劑疫苗，就可選擇0+7方案，因此現在的自主疫調回報系統內已新增一個欄位，當民眾進入到第三個題組在填寫密切接觸者時，在每一位同住者的清單最下方有一格勾選項目，若該位同住者已打滿3劑疫苗並想採取0+7自主防疫方案，就必須勾選。
陳婉青防疫醫師表示，若是勾選該欄位，原則上系統不會開立居家隔離通知書，不過沒有勾選就是選擇3+4方案，之後會再收到隔離通知書，因此若確診者的同住家人已完成疫苗第3劑，並且選擇走3+4方案，而非0+7的話，就不需勾選該新增欄位。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞
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