POCO首款智慧錶登場 具備「獨立GPS、血氧偵測」2千有找
小米集團下的科技品牌POCO也準備跨足穿戴裝置領域。POCO今（17）日在台灣除了推出旗艦新機POCO F4 GT之外，同步亮相旗下首款穿戴式裝置POCO Watch，具備獨立GPS、血氧偵測和超過百款運動偵測，提供典雅黑、象牙白和水墨藍三種顏色可選擇，售價1,995 元，將於六月中旬開賣。
穿戴裝置依舊受到市場歡迎，根據國際數據資訊 (IDC) 全球穿戴式裝置追蹤報告的最新研究結果顯示，2021 年第四季全球穿戴式裝置市場創下新高，出貨量達 1.71億台，較去年同期成長10.8%。
POCO Watch 使用1.6 吋方形的AMOLED 螢幕和超窄邊框，配置的功能面面俱到，以最基本的運動偵測來看，提供高達 100 種以上的健身模式，透過內建的感應器、多系統獨立 GPS 以及專業動作演算法，可更精準紀錄和分析運動軌跡，同時支援 5ATM 防水等級使用上更不受限。
此外，提供血氧飽和度偵測功能，在睡眠期間也能在設定的時間範圍內持續監控，同時，支援 24 小時心率監測、壓力檢測、追蹤睡眠習慣。採用磁吸式充電，搭配低功耗晶片、AMOLED 螢幕，以及最佳化的電力演算法，續航最高可達 14 天。