麥當勞「麥克瘋」接班人？手搖飲520唱「我愛你」買1送1
麥當勞曾於大麥克登台30年之際舉辦《麥克瘋》活動，只要唱出「雙層純牛肉 獨特醬料加生菜 吉事洋蔥酸黃瓜⋯⋯」，就能享有買1送1優惠，至今為人津津樂道。現在手搖飲界的接班人要出現了嗎？清水茶香入夏推出酸甜戀愛滋味的5款青梅新品，選在5/20這天邀請大家到店挑戰，唱出有關「520」或「我愛你」的歌詞，不只新品買1送1，還能免費加料初戀粉色系晶球；鬍子茶則與台灣農林共同研發的3款蜜月紅茶新品，點購「520蜜月系列」免費加料「玉露凍」，還甜蜜限定「令果520」買1送1。
5月梅子產季正「著時」，復古文青系手搖飲清水茶香，一口氣推出5款青梅飲品，酸甜沁涼放入完熟青梅的「翠梅玉露」、再加上清爽軟Q綠茶凍的「翠梅凍飲」，或搭配檸檬而成「翠梅雷夢」、再加入Q軟綠茶凍的「翠梅凍檸」，調製古早味冬瓜露的「翠梅甘露」酸甜超解渴。
清水茶香5/20於全台22家門市邀大家「放閃大冒險」，當天到店唱出有關「520」或「我愛你」的歌詞，就可享新品買1送1，再免費加料「初戀粉色系晶球」（每人限購一組，每店限52組）；5/21～5/30還有新品第二杯5折的優惠。
鬍子茶WHO’S TEA則與本土百年老字號製茶廠「台灣農林」，共同研發3款以蜜月紅茶為基底的全新茶飲，酸甜回甘的「蜜月糖漬檸檬紅茶」；搭配微酸甜的蘋果汁的「令果520」（蘋果蜜月紅茶），還吃得到香甜果丁；注入招牌奶蓋的「白鬍子蜜月紅茶」，奶香與果香層次分明爽口。並以富含情調的限定杯裝現身。
5/16～6/12至全省門市現場點購「520蜜月系列」，即可免費加料「玉露凍」乙份；5/20甜蜜限定「令果520」買1送1，（需甜度冰塊相同、優惠不併用）。