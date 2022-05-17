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麥當勞「麥克瘋」接班人？手搖飲520唱「我愛你」買1送1

▲「麥克瘋」4ni？清水茶香以酸甜戀愛滋味的5款青梅新品迎接夏天，5/20邀大家到店挑戰，唱出有關「520」或「我愛你」的歌詞，不只新品買1送1，還能免費加料初戀粉色系晶球；鬍子茶也甜蜜限定「令果520」買1送1。（圖／清水茶香提供）
▲「麥克瘋」4ni？清水茶香以酸甜戀愛滋味的5款青梅新品迎接夏天，5/20邀大家到店挑戰，唱出有關「520」或「我愛你」的歌詞，不只新品買1送1，還能免費加料初戀粉色系晶球；鬍子茶也甜蜜限定「令果520」買1送1。（圖／清水茶香提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-05-17 18:54:50

麥當勞曾於大麥克登台30年之際舉辦《麥克瘋》活動，只要唱出「雙層純牛肉 獨特醬料加生菜 吉事洋蔥酸黃瓜⋯⋯」，就能享有買1送1優惠，至今為人津津樂道。現在手搖飲界的接班人要出現了嗎？清水茶香入夏推出酸甜戀愛滋味的5款青梅新品，選在5/20這天邀請大家到店挑戰，唱出有關「520」或「我愛你」的歌詞，不只新品買1送1，還能免費加料初戀粉色系晶球；鬍子茶則與台灣農林共同研發的3款蜜月紅茶新品，點購「520蜜月系列」免費加料「玉露凍」，還甜蜜限定「令果520」買1送1。

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5月梅子產季正「著時」，復古文青系手搖飲清水茶香，一口氣推出5款青梅飲品，酸甜沁涼放入完熟青梅的「翠梅玉露」、再加上清爽軟Q綠茶凍的「翠梅凍飲」，或搭配檸檬而成「翠梅雷夢」、再加入Q軟綠茶凍的「翠梅凍檸」，調製古早味冬瓜露的「翠梅甘露」酸甜超解渴。

▲清水茶香翠梅系列，左起：翠梅甘露、翠梅雷夢、翠梅凍飲、翠梅玉露、翠梅凍檸。（圖／清水茶香提供）
▲清水茶香翠梅系列，左起：翠梅甘露、翠梅雷夢、翠梅凍飲、翠梅玉露、翠梅凍檸。（圖／清水茶香提供）
清水茶香5/20於全台22家門市邀大家「放閃大冒險」，當天到店唱出有關「520」或「我愛你」的歌詞，就可享新品買1送1，再免費加料「初戀粉色系晶球」（每人限購一組，每店限52組）；5/21～5/30還有新品第二杯5折的優惠。

▲左起：白鬍子蜜月紅茶、蜜月紅茶、令果520、蜜月糖漬檸檬紅茶。（圖／鬍子茶提供）
▲左起：白鬍子蜜月紅茶、蜜月紅茶、令果520、蜜月糖漬檸檬紅茶。（圖／鬍子茶提供）
鬍子茶WHO’S TEA則與本土百年老字號製茶廠「台灣農林」，共同研發3款以蜜月紅茶為基底的全新茶飲，酸甜回甘的「蜜月糖漬檸檬紅茶」；搭配微酸甜的蘋果汁的「令果520」（蘋果蜜月紅茶），還吃得到香甜果丁；注入招牌奶蓋的「白鬍子蜜月紅茶」，奶香與果香層次分明爽口。並以富含情調的限定杯裝現身。

5/16～6/12至全省門市現場點購「520蜜月系列」，即可免費加料「玉露凍」乙份；5/20甜蜜限定「令果520」買1送1，（需甜度冰塊相同、優惠不併用）。

▲鬍子茶5/20甜蜜限定「令果520」買1送1。（圖／鬍子茶提供）
▲鬍子茶5/20甜蜜限定「令果520」買1送1。（圖／鬍子茶提供）

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