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居隔單大塞車！民怨「收不到通知」　陳時中回應：會補發

▲陳時中回應，居隔證明書都會補發。（圖／指揮中心提供）
▲陳時中回應，居隔證明書都會補發。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-17 15:10:58

台灣確診案例飆升，導致居家隔離通知書大塞車，不斷有民怨傳出「收不到隔離通知書」，甚至有民眾到公所詢問後，被告知系統出問題無法存取。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，系統出問題不是完全不可能，要請資訊室再確認，但一樣會補發居隔證明書。

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本土個案連續多日破萬，有許多輕症、無症狀民眾都在家居家照護，但案例爆增導致衛生局負擔增大，居家隔離單作業流程來不及配發，陸續傳出許多個案「遲遲未收到居家隔離單」，甚至有民眾反應，區公所告知自主回報疫調系統出問題，導致無法存取，讓急於領取的民眾相當心急。

陳時中則回應，可能要查詢一下系統，但如果有登入進去，應該資料都會記錄在系統內，不過若遇到這問題，可以請資訊室再確認一下，若是有上傳成功，資料不見的狀況雖非完全不可能，但可以再請資訊室確認，因為這種情形不會是個案，查一下都查得到，沒領到的一樣可以申請，會補發居隔證明書。（編輯：鍾怡婷）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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