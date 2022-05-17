傳授拍攝技巧！新北辦新住民影像製作營

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財團法人台灣東協新住民家庭成長協會理事長喬氏黃鶯說，大家都很喜歡用手機拍照和攝影，但也都是僅限於隨興地隨手一拍，這次能有專業老師到協會教影像拍攝及製作，學習拍攝構圖、技巧與剪輯，相信大家的拍攝功力一定能夠大增，非常感謝「中嘉寬頻‧新視波」安排課程，讓新住民學會了能夠用影像來記錄自己在台灣的生活點滴。
課前由「中嘉寬頻‧新視波」帶著學員一起認識媒體識讀，教導大家辨別真假訊息的方法。新住民學員蘇菲現場也分享自己曾經在Facebook購買物品被詐騙的經驗，告訴大家看到吸引人的文章時，一定要用學到的「辨別真假訊息八步驟」，來查證並看其他人的留言，這樣才不會遭詐騙踩到雷。
活動現場也邀請台灣國立藝術大學老師帶著新住民一起學習拍攝技巧、構圖、與剪輯軟體應用，課程上大家邊學習著從遠景、中景、近景到特寫的鏡頭運用，現場也實際練習運鏡拍攝，課程也安排物品讓學員練習拍攝的構圖、應用影像拍出五個W（When、Where、Who、What、Why）和一個H（How），將故事生動起來，拍攝一支影片很重要的還要注意收音的部分要清晰，同時也教導學員剪輯軟體的應用，利用文字、配音、動畫及影片剪輯出一支好的影片。
「中嘉寬頻‧新視波」總經理徐雪玲同時在現場推廣CH3公用頻道，鼓勵新住民學員拍攝影片紀錄自己在台灣的生活、介紹家鄉的美食等等，這次課程中所產出的影片可以申請在CH3公用頻道中播出，除此之外，中嘉集團為了推動媒體識讀，從即日起至12月15日舉辦「在地影像培力與徵件活動」。歡迎新住民學員用鏡頭記錄新住民在地的生活、人文藝術與在地特色等多元影片投稿，有2百萬的獎金。