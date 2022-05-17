民眾隱瞞接觸史害救護員染疫 藍委修法「開罰」明初審
疫情持續升溫，國民黨立委蔣萬安今（17）日表示，第一線消防人員最擔心民眾沒有在第一時間誠實告知TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚史），救護人員將無法即時選擇相對應的裝備，因此提出《傳染病防治法》部分條文修正草案，將緊急救護技術員納入應據實告知病史資訊的對象。
根據新北市消防局統計，自4月1日以來防疫救護量增加約9倍、119話務量上升5倍，緊急救護案件增加4成。洪孟楷表示，第一線消防人員面臨過勞、染疫風險，應該修法給予消防員相關保障，不該連補破網都慢半拍。
對此，衛環委員會即將審議蔣萬安、洪孟楷、呂玉玲等16人擬具《傳染病防治法》第 31、69 條條文修正草案，規定緊急救護技術員依照《緊急醫療救護法》執行緊急醫療救護時，準用「病人或其家屬應據實陳述病史、接觸史、其他傳染病有關事項」的規定，並明訂罰則，若是違法導致救護人員有生命危險，處1年以下有期徒刑、拘役、或併科3萬元以下罰金。預計立法院衛環委員會將在明天審查該草案，盼明天完成初審、下會期完成三讀。
林為洲表示，目前消防員累計確診人數達462人、隔離累計904人，當消防員都紛紛確診的時候，誰來處理緊急救護？他強調，保護緊急救護的量能非常重要，因此要修法保護消防員、緊急救護技術員的安全，且該草案並沒有侵犯病人隱私權，問的都是跟傳染病有關係，讓消防員可以攜帶相應裝備。