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王必勝爭取衛福部長？侯友宜：全心全力守護新北市民健康

▲新北市長侯友宜今日視察台北慈濟醫院的醫療團隊暨視察居家照護中心。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今日視察台北慈濟醫院的醫療團隊暨視察居家照護中心。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-17 15:29:21

衛福部醫福會執行長王必勝日前批雙北叫不動地區醫院和大型教學醫院，遭外界質疑是為了表功，以爭取衛福部長的大位；對此，新北市長侯友宜今（17）日表示，他跟醫療團隊只有一個心情，全心全力守護新北市民的健康。

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侯友宜今日視察台北慈濟醫院醫療團隊暨視察居家照護中心時受訪指出，他跟所有的醫療團隊只有一個心情，全心全力守護新北市民的健康；要用一個關懷、包容，更能夠站在市民的健康的立場，顧好新北市市民，這是他現今最重要的事情。

侯友宜說，今日到到慈濟醫院的集中檢疫中心及居家照護管理中心，了解第一線的執行情形；此外，新北市居家照護的量已有20萬人次，非常謝謝慈濟醫院在第一線扛起居家照護及集中檢疫中心，更重要保有後端的醫療量能，記得去年全國收置最多的確診個案，就是慈濟醫院的收置的最多。

侯友宜強調，台北慈濟醫院跟新北市政府通力合作，到目前為止，居家照護的量已經達到36065人，其中有14573人已康復解隔；同時要感謝證嚴法師、台北慈濟醫院院長趙有誠與醫療團隊的無怨無悔、無私奉獻，守護新北市民身心健康，讓新北市民能夠得以身心靈安頓。

至於在居家檢疫跟醫療量能的交替使用上，台北慈濟醫院快速的在第一個時間，中重症只要診斷穩定後可下載，就馬上下載到集中檢疫中心，啟動居家照護管理中心照顧輕症的確診患者；所以新北市的醫療量能，這段時間完全靠這樣一個轉換扛起了所有責任，幾乎連休息的時間都沒有。

侯友宜也藉這個機會再謝謝慈濟醫院，他們派出宗教關懷的師兄師姐，除在照護中心協調溝通關懷外，也支援新北市29區的衛生所、區公所及關懷中心人力；此外，新北市18家的責任醫院、第一層的基層診所、衛生所、區公所，大家都團隊合作，沒有分你跟我，所以才能夠守住這一波的疫情。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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