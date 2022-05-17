王必勝爭取衛福部長？侯友宜：全心全力守護新北市民健康

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侯友宜說，今日到到慈濟醫院的集中檢疫中心及居家照護管理中心，了解第一線的執行情形；此外，新北市居家照護的量已有20萬人次，非常謝謝慈濟醫院在第一線扛起居家照護及集中檢疫中心，更重要保有後端的醫療量能，記得去年全國收置最多的確診個案，就是慈濟醫院的收置的最多。
侯友宜強調，台北慈濟醫院跟新北市政府通力合作，到目前為止，居家照護的量已經達到36065人，其中有14573人已康復解隔；同時要感謝證嚴法師、台北慈濟醫院院長趙有誠與醫療團隊的無怨無悔、無私奉獻，守護新北市民身心健康，讓新北市民能夠得以身心靈安頓。
至於在居家檢疫跟醫療量能的交替使用上，台北慈濟醫院快速的在第一個時間，中重症只要診斷穩定後可下載，就馬上下載到集中檢疫中心，啟動居家照護管理中心照顧輕症的確診患者；所以新北市的醫療量能，這段時間完全靠這樣一個轉換扛起了所有責任，幾乎連休息的時間都沒有。
侯友宜也藉這個機會再謝謝慈濟醫院，他們派出宗教關懷的師兄師姐，除在照護中心協調溝通關懷外，也支援新北市29區的衛生所、區公所及關懷中心人力；此外，新北市18家的責任醫院、第一層的基層診所、衛生所、區公所，大家都團隊合作，沒有分你跟我，所以才能夠守住這一波的疫情。
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