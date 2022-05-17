2週內升2級！美CDC再調旅遊警示　台灣入列「最高風險」

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美國才在本月2日時，調整了多個國家的疫情風險等級，當時將台灣從第一等級上調至第二等級，如今台灣又被上調至第三等級，在短短2個禮拜內就被連升兩級。
美國日前調整風險評估系統，第三等級「高風險國家與地區」的判斷依據是，在過去28天內，每10萬人有超過100人染疫。隨著夏季旅遊季越來越近，許多歐洲國家，以及包含日本、韓國、泰國、新加坡在內的亞洲國家也都屬於第三等級，數量約有110個國家。
第二等級則是過去28天內，每10萬人有50到100人染疫。第一等級「低風險國家與地區」（Level 1: COVID-19 Low），為過去28天內，每10萬人僅有49人以下染疫，僅建議公民在前往之前必須接種疫苗。
原先的最高的第四等級「禁止旅遊」（Level 4: Special Circumstances/Do Not Travel），目前僅保留給特殊狀況，例如極高的確診病例數、出現新的關注變種或醫療保健基礎設施崩潰等。在更新評級系統後至今，尚未有國家被列入該級別。
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