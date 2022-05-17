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2週內升2級！美CDC再調旅遊警示　台灣入列「最高風險」

▲美國CDC16日在最新的旅遊警示中的「高風險國家」中新增4國，其中包含台灣。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國CDC16日在最新的旅遊警示中的「高風險國家」中新增4國，其中包含台灣。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-17 15:35:132022-05-17 15:36:42

台灣近來疫情升溫，17日又再度新增逾6萬確診案例。美國疾病管制暨預防中心（CDC)16日時更新旅遊警示，在「高風險國家」中新增4個國家，其中包括台灣，呼籲旅客在前往時必須先接種疫苗。

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根據美國《CNN》報導，美國CDC於16日時更新旅遊警示名單，將安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）、賴索托（Lesotho）、南非、台灣共4個國家與地區，提升到最高第三等級的「高風險國家與地區」（Level 3: COVID-19 High），呼籲公民在前往時必須先完整接種疫苗，若未接種則不建議前往。

美國才在本月2日時，調整了多個國家的疫情風險等級，當時將台灣從第一等級上調至第二等級，如今台灣又被上調至第三等級，在短短2個禮拜內就被連升兩級。

美國日前調整風險評估系統，第三等級「高風險國家與地區」的判斷依據是，在過去28天內，每10萬人有超過100人染疫。隨著夏季旅遊季越來越近，許多歐洲國家，以及包含日本、韓國、泰國、新加坡在內的亞洲國家也都屬於第三等級，數量約有110個國家。

第二等級則是過去28天內，每10萬人有50到100人染疫。第一等級「低風險國家與地區」（Level 1: COVID-19 Low），為過去28天內，每10萬人僅有49人以下染疫，僅建議公民在前往之前必須接種疫苗。

原先的最高的第四等級「禁止旅遊」（Level 4: Special Circumstances/Do Not Travel），目前僅保留給特殊狀況，例如極高的確診病例數、出現新的關注變種或醫療保健基礎設施崩潰等。在更新評級系統後至今，尚未有國家被列入該級別。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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