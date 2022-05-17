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改善空污　盧秀燕：對市民最大的承諾

▲市長盧秀燕市政會議表示，改善空污是她對台中市民最大的承諾(圖／柳榮俊翻攝2022.5.17)
▲市長盧秀燕市政會議表示，改善空污是她對台中市民最大的承諾(圖／柳榮俊翻攝2022.5.17)

記者柳榮俊/台中報導

2022-05-17 15:41:34

台中空污問題依舊是市民關心議題，市長盧秀燕在選舉提「市長換人、空氣換新」口號，今(17)日盧秀燕主持線上市政會議表示，改善空污是她對台中市民最大的承諾，也是全市府總動員的工作，相信數字會說話，環保局有信心預計今年底台中PM2.5平均值會符合國家標準15微克，這是艱巨的挑戰，但市府會全力以赴，希望市民每天都能呼吸到好空氣。

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今線上市政會議由環保局長陳宏益以「藍天白雲台中市空污治理成果」為題進行專案報告。根據行政院環保署數據，台中今年第一季PM2.5平均值僅17.4微克，低於全國平均18.2微克，創下空污季歷史新低。


盧秀燕表示，比較各縣市110年與111年同期(1月至515)PM2.5平均值改善率，台中達32%，全國第一。今年15月空品不良（即AQI指標大於100）累計天數6天，相較去年同期減少11天，創下近8年來同期（1月至515日）空品不良日最少紀錄，各項污染物也呈下降趨勢。


環保局長陳陳宏益表示，針對未來台中市轄內電廠增設的燃氣機組加強管制，同時督促汽電共生設備鍋爐燃料轉型，環保局今年1月公告「台中市電力設施空氣污染物排放標準第五條修正草案」，規劃採二階段管制方式給予業者改善及緩衝時間，同時參考國外針對燃氣複循環機組相較嚴格的管制規範，加嚴增訂氣渦輪機組及複循環機組的「氮氧化物」排放限值，並要求於11411日起即應符合2 ppm(百萬分之二的排放體積濃度)


陳宏益表示，市府持續推動藍天白雲行動計畫，以「先公後私、先大後小」兩大原則，從固定源、移動源及逸散源多方面管制改善空污。面對後疫情時代，環保局擴大智慧辨識與科技執法掌握及減量污染源，盼讓台中PM2.5平均值加速降至國家標準15微克，並以2030年空品良率(AQI100)95%、減碳30%為未來目標。


盧秀燕說，藍天白雲行動計畫除延續過去具有減量效益的政策外，也提出創新策略，持續守護市民呼吸權，包括力促台中電廠加速減煤、積極輔導燃煤鍋爐轉型、減少燃放爆竹和紙錢燃燒，同時也鼓勵市民汰換老舊汽機車、推動電動公車及iBike倍增計畫等諸多政策展現成效，透過掌握污染源變化趨勢，讓PM2.5逐年降低，有效改善空氣品質。

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