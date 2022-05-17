改善空污　盧秀燕：對市民最大的承諾

台中空污問題依舊是市民關心議題，市長盧秀燕在選舉提「市長換人、空氣換新」口號，今 (17) 日盧秀燕主持線上市政會議表示，改善空污是她對台中市民最大的承諾，也是全市府總動員的工作，相信數字會說話，環保局有信心預計今年底台中 PM2.5 平均值會符合國家標準 15 微克，這是艱巨的挑戰，但市府會全力以赴，希望市民每天都能呼吸到好空氣。

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今線上市政會議由環保局長陳宏益以「藍天白雲台中市空污治理成果」為題進行專案報告。根據行政院環保署數據，台中今年第一季 PM2.5 平均值僅 17.4 微克，低於全國平均 18.2 微克，創下空污季歷史新低。

盧秀燕表示，比較各縣市 110 年與 111 年同期 (1 月至 5 月 15 日 )PM2.5 平均值改善率，台中達 32% ，全國第一。今年 1 至 5 月空品不良（即 AQI 指標大於 100 ）累計天數 6 天，相較去年同期減少 11 天，創下近 8 年來同期（ 1 月至 5 月 15 日）空品不良日最少紀錄，各項污染物也呈下降趨勢。

環保局長陳陳宏益表示，針對未來台中市轄內電廠增設的燃氣機組加強管制，同時督促汽電共生設備鍋爐燃料轉型，環保局今年 1 月公告「台中市電力設施空氣污染物排放標準第五條修正草案」，規劃採二階段管制方式給予業者改善及緩衝時間，同時參考國外針對燃氣複循環機組相較嚴格的管制規範，加嚴增訂氣渦輪機組及複循環機組的「氮氧化物」排放限值，並要求於 114 年 1 月 1 日起即應符合 2 ppm( 百萬分之二的排放體積濃度 ) 。

陳宏益表示，市府持續推動藍天白雲行動計畫，以「先公後私、先大後小」兩大原則，從固定源、移動源及逸散源多方面管制改善空污。面對後疫情時代，環保局擴大智慧辨識與科技執法掌握及減量污染源，盼讓台中 PM2.5 平均值加速降至國家標準 15 微克，並以 2030 年空品良率 (AQI ≦ 100) 逾 95% 、減碳 30% 為未來目標。