箱涵重建超前　輕軌大順路段將暫時還路於民

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林欽榮關心大順路段施工圍籬拆除後恢復通行的交通狀況，於上午市議會總質詢結束後，立即前往大順路段視察輕軌路面復舊施工進度，並指示養工處於夜間9點開始調撥車道施工，當日上午6時即開放通行，不致影響市民大眾的通勤時間。也肯定輕軌團隊充分展現跨局處合作精神，由捷運局爭取建設經費及重建雨水箱涵、水利局提供工法技術指導，有效縮短開挖及改建工期，並由具道路養護專業的養工處本月接續分批辦理施工路段AC刨鋪工程。
工務局養工處表示，雨水箱涵改建分布大順二路沿線的B丶C丶D等工區，合計長度1270公尺、寬度約12公尺，為提供大順二路用路人舒適便利的道路環境，本次AC路面鋪設施工範圍自民族路至建興路止(均不含路口)，採全路幅斷面刨鋪，長度約1800公尺、寬度達26公尺、改善面積約46,800平方公尺，其中箱涵開挖路段鋪設10公分AC、餘路段AC鋪設5公分，均依市府路平SOP落實施工標準化，控管道路品質。
捷運工程局表示，為避免後續輕軌軌道工程進場施工圍籬架設路面標線二次改繪情形，經邀集交通局及工務局養工處研商標線復舊方案，以圍籬寬度11.5m原則下，重新調整車道寬度劃設復舊標線，未來圍籬架設時不需再塗銷改繪，提升效率之餘也增加用路人安全。
另外，市府透過跨局處合作，在搭配優化號誌運作、加強義交疏導(過去一年，動員2.7萬人次)等降低施工期間交通衝擊的措施下，根據交通局智慧運輸中心車流資料統計，大順路段(民族路以西)車流減少15.05%、替代道路車流增加6.48%；民族路以東，大順路段車流減少3.55%、替代道路車流增加26%，整體車流具明顯的轉移效果，故各工區平均旅行速率均可維持D級服務水準。