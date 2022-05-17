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箱涵重建超前　輕軌大順路段將暫時還路於民

▲輕軌二階大順路段雨水箱涵於汛期前進度超前重建完成，大順路將暫時性還路於民。（圖／記者蔡佳宏攝，2022.05.17）
▲輕軌二階大順路段雨水箱涵於汛期前進度超前重建完成，大順路將暫時性還路於民。（圖／記者蔡佳宏攝，2022.05.17）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-05-17 17:00:00

輕軌二階大順路段雨水箱涵於汛期前進度超前重建完成，大順路將暫時性還路於民，工務局養工處自5/10~6/1止進場辦理民族路至建興路全路幅路面改善施工，副市長林欽榮於今（17）日上午議會結束後親赴輕軌大順路工地視察，聽取輕軌施工進度與路面AC復舊排程簡報，預計今年10月7日可提前通車至C24站，持續推動輕軌成圓。

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▲林欽榮關心大順路段施工圍籬拆除後恢復通行的交通狀況。（圖／記者蔡佳宏攝，2022.05.17）
▲林欽榮關心大順路段施工圍籬拆除後恢復通行的交通狀況。（圖／記者蔡佳宏攝，2022.05.17）
輕軌工程大順路段於110年7月起陸續進場優先處理路面下使用數十年的老舊雨水箱涵，強化及穩固軌道面的地下承重基礎，於交通建設投入時，一併改善沿線地區排水功能，且於今年5月份汛期來臨前如期完成。考量輕軌二階路線採分段通車方式推動，因此預定明年底通車的大順路段B丶C丶D等工區已如期完成階段性任務後，即接續拆除施工圍籬，並由養工處採取全斷面刨鋪方式還路於民，短期恢復車輛通行。

林欽榮關心大順路段施工圍籬拆除後恢復通行的交通狀況，於上午市議會總質詢結束後，立即前往大順路段視察輕軌路面復舊施工進度，並指示養工處於夜間9點開始調撥車道施工，當日上午6時即開放通行，不致影響市民大眾的通勤時間。也肯定輕軌團隊充分展現跨局處合作精神，由捷運局爭取建設經費及重建雨水箱涵、水利局提供工法技術指導，有效縮短開挖及改建工期，並由具道路養護專業的養工處本月接續分批辦理施工路段AC刨鋪工程。

工務局養工處表示，雨水箱涵改建分布大順二路沿線的B丶C丶D等工區，合計長度1270公尺、寬度約12公尺，為提供大順二路用路人舒適便利的道路環境，本次AC路面鋪設施工範圍自民族路至建興路止(均不含路口)，採全路幅斷面刨鋪，長度約1800公尺、寬度達26公尺、改善面積約46,800平方公尺，其中箱涵開挖路段鋪設10公分AC、餘路段AC鋪設5公分，均依市府路平SOP落實施工標準化，控管道路品質。

▲林欽榮聽取輕軌施工進度與路面AC復舊排程報告。（圖／高市府捷運局提供）
▲林欽榮聽取輕軌施工進度與路面AC復舊排程報告。（圖／高市府捷運局提供）
捷運工程局表示，為避免後續輕軌軌道工程進場施工圍籬架設路面標線二次改繪情形，經邀集交通局及工務局養工處研商標線復舊方案，以圍籬寬度11.5m原則下，重新調整車道寬度劃設復舊標線，未來圍籬架設時不需再塗銷改繪，提升效率之餘也增加用路人安全。

另外，市府透過跨局處合作，在搭配優化號誌運作、加強義交疏導(過去一年，動員2.7萬人次)等降低施工期間交通衝擊的措施下，根據交通局智慧運輸中心車流資料統計，大順路段(民族路以西)車流減少15.05%、替代道路車流增加6.48%；民族路以東，大順路段車流減少3.55%、替代道路車流增加26%，整體車流具明顯的轉移效果，故各工區平均旅行速率均可維持D級服務水準。

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