COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

睽違2年再度賽龍舟 竹縣長楊文科點睛祈福

▲睽違2年再度賽龍舟，新竹縣長楊文科（左2）點睛祈福。（圖／新竹縣政府提供）
▲睽違2年再度賽龍舟，新竹縣長楊文科（左2）點睛祈福。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-05-17 16:01:27

新竹縣政府表示，因為COVID-19疫情影響導致停辦2年的新竹縣龍舟錦標賽，睽違2年後將在新豐鄉池和湖再度擂鼓奪旗！新竹縣長楊文科今（17）日親自主持2022新竹縣龍舟錦標賽龍舟點睛暨下水典禮，在喧天的鞭炮聲中，祈禱上天保佑龍舟賽圓滿順利。

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊文科提到，龍舟競賽已經因為疫情而停辦2年，今年就目前為止，疫情的轉變已是輕症與無症狀確診居多，表示疫情快要接近高峰，接著往低谷下去。「在疫情籠罩下我們必須非常慎重，但我們也不因為疫情，而什麼事情都不做」，中央並沒有禁止這類活動，只要按照規定做好防疫措施，是沒有問題的。

楊文科說，6月2日端午節的前一天晚上7點，在池和宮前面將舉辦明華園歌仔戲團的表演，由當家台柱孫翠鳳親自領銜演出劇目《濟公活佛之雪狐情》。6月3日端午節當天，會在池和湖舉辦龍舟競賽，一旁還有寫生比賽、立蛋童趣比賽等各項活動，歡迎鄉親朋友參加，但請記得按照疫情指揮中心規定戴口罩、做好防疫措施，「我相信在老天保佑下，我們能安然度過疫情」。

龍舟點睛暨下水典禮由楊文科主持，與新竹縣議會議長張鎮榮、新豐鄉長許秋澤、池和宮主委郭格以及縣議員們，一同為錦標賽的龍舟開光點睛，祈求比賽順利圓滿。

縣府教育局指出，今年比賽共有4組、34支隊伍報名參賽，其中公開組18隊、混合組8隊、機關組4隊、表演組4隊，角逐今年各組冠軍獎盃。

張鎮榮則提到，為了配合國際龍舟賽事趨勢，今年度改採全新玻璃纖維材質的競技龍舟，由文化部列冊木造船技術保存者、傳統建築大木作匠師洪全瑞手工雕刻上色，划起來較為輕快，適用體育競技，同時兼顧推動龍舟運動競技化與保存傳統龍舟文化。

許秋澤表示，龍舟比賽在上午8點30分開幕，相關活動還有彩繪立蛋親子童樂趣、STEAM教育龍舟創意闖關體驗活動、畫筆下的端午節寫生比賽、農特產品展售活動、文創市集、救生演練宣導以及社區舞蹈表演等。

這一物必囤！網友激推：美式賣場獨家咖啡隨行包超驚艷

幫派寄生果菜市場　經營賭場與錢莊

改善空污　盧秀燕：對市民最大的承諾

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀