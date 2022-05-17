睽違2年再度賽龍舟 竹縣長楊文科點睛祈福

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楊文科說，6月2日端午節的前一天晚上7點，在池和宮前面將舉辦明華園歌仔戲團的表演，由當家台柱孫翠鳳親自領銜演出劇目《濟公活佛之雪狐情》。6月3日端午節當天，會在池和湖舉辦龍舟競賽，一旁還有寫生比賽、立蛋童趣比賽等各項活動，歡迎鄉親朋友參加，但請記得按照疫情指揮中心規定戴口罩、做好防疫措施，「我相信在老天保佑下，我們能安然度過疫情」。
龍舟點睛暨下水典禮由楊文科主持，與新竹縣議會議長張鎮榮、新豐鄉長許秋澤、池和宮主委郭格以及縣議員們，一同為錦標賽的龍舟開光點睛，祈求比賽順利圓滿。
縣府教育局指出，今年比賽共有4組、34支隊伍報名參賽，其中公開組18隊、混合組8隊、機關組4隊、表演組4隊，角逐今年各組冠軍獎盃。
張鎮榮則提到，為了配合國際龍舟賽事趨勢，今年度改採全新玻璃纖維材質的競技龍舟，由文化部列冊木造船技術保存者、傳統建築大木作匠師洪全瑞手工雕刻上色，划起來較為輕快，適用體育競技，同時兼顧推動龍舟運動競技化與保存傳統龍舟文化。
許秋澤表示，龍舟比賽在上午8點30分開幕，相關活動還有彩繪立蛋親子童樂趣、STEAM教育龍舟創意闖關體驗活動、畫筆下的端午節寫生比賽、農特產品展售活動、文創市集、救生演練宣導以及社區舞蹈表演等。