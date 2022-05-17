今日最聚焦／全國統一停課改遠距？家長意見不一

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王瀚陽指出，5月8日收到停課新制，就關注九宮格停課爭議，也聽到許多中小學家長心聲，因此國教盟、台灣家長守護婦幼權益協會、台灣愛兒親師協會立即在5月14日至15日中午，針對疫情最嚴峻的北部地區（北北基桃竹）家長進行問卷調查，共回收2912份有效問卷。
填答家長孩子的就學階段，以國小68.5%為最多，其次依序為幼兒園28.6%、國中21.8%、高中職11.2%、大學4.3%；就學地區以新北市為最多。王瀚陽說，可見越集中在北部地區、家中孩子年紀越小的家長，對這個議題越有感。
王瀚陽表示，問卷結果有84.5％家長贊成統一停課、12.8％不贊成統一停課；進一步詢問贊成統一停課的時間，有68.4%家長希望即日起至放暑假，其次是即日起1個月，占17.77%；交叉分析，家裡有大學生的家長，贊成統一停課改遠距教學的比率較其他學程略高，可能是大學生能在家照顧更小的孩子、甚至能教導遠距的使用，家長較放心。
交叉分析指出，孩子就讀新北市的家長，贊成統一停課的比率略高，有87.22%，基隆市為75.34%最低。王瀚陽說，這是因為基隆市很早就實施混成教學，還有基隆地區跨區就學情況多，可能也有所影響。
王瀚陽指出，對於期望停課時間從即日起至學期結束（放暑假）中，以孩子是大學生的家長為最多，有78.63%，孩子是幼兒園的家長為最低，有58.42%，看的出來幼兒家長對於一路停課到暑假蠻猶豫的；各地區家長期望的停課時間長度，皆以即日起至學期結束（放暑假）為最多。
對於家長不贊成統一停課的原因。王瀚陽說，有些人相信與病毒可共存，不用一定要停課；多數雙薪家庭反映，沒有援手幫忙在家陪伴孩子；遠距教學學習效果差，小朋友常會在檯面上看螢幕，檯面下玩遊戲；家中孩子年齡越小、尤其幼兒園不可能遠距，待在家裡無法學習；特殊生在學校有專輔教師照顧，在家沒有資源、難以學習。
王瀚陽說，目前詢問家長意見，多數支持中小學統一停課改為遠距，有各式各樣的因素，包括學生疫苗未完整接種，仍有風險；擔憂校園確診黑數多，學生隱匿病情，影響自家孩子健康；班級停課、復課輪替加快，教師要兼顧線上與實體同步的混成教學，嚴重影響教學品質及孩子學習成效，並造成教師、學校人力調度困難，部分學校甚至發生找不到教師、只好由校長支援代課的狀況；學生請防疫假，家長可請防疫照顧假，但公司可不支薪，再加上學校常常突然說要停課，家長很難臨時請假，造成家長不少困擾。
他呼籲，教育部確實已給足學校、家長彈性，但在停課標準放寬的同時，也應協同勞動部，從寬認定防疫照顧假，盼公司給予支薪的防疫照顧假；面對疫情高峰，目前停課標準已造成校園亂象，家長對於陌生的混成教學感到害怕，若教育部無法全面停止高中、國中、小學以下實體課程，建議可分地區停課，以目前疫情較嚴峻的北部地區，考量停課改遠距教學，暫時以2週或一段時間去因應。
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