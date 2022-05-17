盧市府延續植樹政策　議員批呼嚨過去

▲中市府植樹責任分派各局處的累計(圖／江肇國提供2022.5.17)

前台中市長林佳龍推動「 8 年種 100 萬棵樹」政策，改朝換代後，是否繼續？民進黨市議員江肇國質詢表示，盧市府宣稱延續植樹政策，且將植樹責任分派各局處， 2019 年累計至 2021 年 10 月只種了 8 萬 7 千棵樹，他質疑「說好的種樹呢」，顯然盧市府重視植樹只是一場騙局。

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江肇國表示，林佳龍承諾年度編列 3 億，提出 8 年種下 100 萬棵樹的亮點政策，在盧市府上任後宣稱延續植樹，且傳出每年 5 萬棵樹的低標；但是，盧市府上任後的 2019 年總計植 2 萬 6290 棵樹、 2020 年總計植 3 萬 861 棵樹、 2021 年截至 10 月僅植 3 萬棵樹，且原本請各局處響應的政策，但 3 年來只有農業局與建設局種超過 1 萬棵樹，警察局、財政局、地稅局及衛生局種不到百棵，甚至勞工局、法制局、新聞局植樹掛零，顯然響應度不佳。

江肇國強調，植樹並不只是農業局的業務，舉凡建設局應積極活用橋樑下方、行道路肩等空間，地政局、財政局、觀旅局等局處取得用地便利可種樹，警察局、消防局、水利局與民間互動性高可引導民間種樹。

江肇國說，植樹不僅讓城市充滿綠意，更可緩解空污，盧市府應該對於好政策的延續說到做到，而不是用一句重質不重量呼嚨過去。