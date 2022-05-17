盧市府延續植樹政策　議員批呼嚨過去

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江肇國表示，林佳龍承諾年度編列3億，提出8年種下100萬棵樹的亮點政策，在盧市府上任後宣稱延續植樹，且傳出每年5萬棵樹的低標；但是，盧市府上任後的2019年總計植2萬6290棵樹、2020年總計植3萬861棵樹、2021年截至10月僅植3萬棵樹，且原本請各局處響應的政策，但3年來只有農業局與建設局種超過1萬棵樹，警察局、財政局、地稅局及衛生局種不到百棵，甚至勞工局、法制局、新聞局植樹掛零，顯然響應度不佳。
江肇國強調，植樹並不只是農業局的業務，舉凡建設局應積極活用橋樑下方、行道路肩等空間，地政局、財政局、觀旅局等局處取得用地便利可種樹，警察局、消防局、水利局與民間互動性高可引導民間種樹。
江肇國說，植樹不僅讓城市充滿綠意，更可緩解空污，盧市府應該對於好政策的延續說到做到，而不是用一句重質不重量呼嚨過去。
建設局長陳大田表示，植樹能夠創造都市林，替地球盡一份心力，不分你我， 多種樹是市府的政策，不會特別以數據化來侷限，市府各局處有能量就儘量做，包括協請台積電等民間企業一起協力種樹方式；目前市府跨機關訂定KPI持續執行，由專責委員會台中市低碳城市推動辦公室來推動及控管各機關目標，持續朝適地適所目標栽植樹木。