高雄今新增4761確診　陳其邁：隔離期間陰轉陽增加最多

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陳其邁指出，共有500多家特約關懷診所都可取得抗病毒藥物、9家衛生所、97家核心藥局、19家的醫療院所，如(高醫、榮總、長庚等。268家的診所藥局等，皆可拿得到抗病毒藥物，但都需醫師開立處方。
陳其邁也指出，關懷包的發放是以家戶為單位，高雄在這6天已發放2萬多個關懷包，一個關懷包平均會有6支快篩試劑。其中70%~80%確診者幾乎在4小時內就領完關懷包，12萬支快篩試劑，
中央公布今天高雄市確診數有4979人，扣除境外移入、重複通報或改判的轉銜案件218例，其餘包含居隔期間陰轉陽759例、外縣市旅遊史79例、特定娛樂場所28例、密切接觸者3697例（同住親友1532例、餐飲娛樂556例、職場校園1228例、高風險場域381例），新案疫調中198例。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天職場確診數843人，較這陣子平均值高，主要原因可能是大型職場的群聚，如部隊。另外民眾在診所取得快篩試劑相對容易，也會造成確診數較多。
潘炤穎也說，在今天的染疫概況，有2年齡層染疫增加，0到11歲、40到49歲這兩個年齡級距今天確診數增，0到11歲上升至14.6%，有694人確診。40到49歲則是18.2%，有866人確診，這部分與職場確診上升有關。0到11歲則為校園、家庭有關，其中有150多例是家裡自行照顧的幼童。
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