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高雄今新增4761確診　陳其邁：隔離期間陰轉陽增加最多

▲高雄今天新增4761確診，陳其邁表示，隔離期間陰轉陽增加最多，沒有社區傳播風險。(圖／高市府提供）
▲高雄今天新增4761確診，陳其邁表示，隔離期間陰轉陽增加最多，沒有社區傳播風險。(圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-17 16:37:19

高雄市今(17)日新增4761名本土個案，市長陳其邁表示，今天增加最多個案數是隔離期間陰轉陽，其次是高雄在同住家人、職場、校園風險持續增加。不過，陳其邁也認為，沒有社區傳播風險。同時，就各縣市確診個案各縣市發生率5日平均線來看，北部地區雖已達疫情上限，但確診人數仍持續增加，高雄仍處於緩步上升階段。

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▲就各縣市確診個案各縣市發生率5日平均線來看，北部地區雖已達疫情上限，但確診人數仍持續增加，高雄仍處於緩步上升階段。(圖／高市府提供）
▲就各縣市確診個案各縣市發生率5日平均線來看，北部地區雖已達疫情上限，但確診人數仍持續增加，高雄仍處於緩步上升階段。(圖／高市府提供）
▲隔離期間陰轉陽百分率表。(圖／高市府提供）
▲隔離期間陰轉陽百分率表。(圖／高市府提供）
為因應0+7新制上路，陳其邁強調，自明天起快篩陽民眾，只要在診所外面看到「COVID-19 Paxlovid抗病毒藥物合約院所」就可以看診、視訊取得抗病毒藥物。原則上是65歲以上、自主防疫、居隔／居檢，或經臨床醫師診斷需使用的病患都可拿到。

▲自明天起快篩陽民眾，只要在診所外面看到「COVID-19 Paxlovid抗病毒藥物合約院所」就可以看診、視訊取得抗病毒藥物。(圖／高市府提供）
▲自明天起快篩陽民眾，只要在診所外面看到「COVID-19 Paxlovid抗病毒藥物合約院所」就可以看診、視訊取得抗病毒藥物。(圖／高市府提供）
陳其邁指出，共有500多家特約關懷診所都可取得抗病毒藥物、9家衛生所、97家核心藥局、19家的醫療院所，如(高醫、榮總、長庚等。268家的診所藥局等，皆可拿得到抗病毒藥物，但都需醫師開立處方。

▲關懷包的發放是以家戶為單位，高雄在這6天已發放2萬多個關懷包。(圖／高市府提供）
▲關懷包的發放是以家戶為單位，高雄在這6天已發放2萬多個關懷包。(圖／高市府提供）
陳其邁也指出，關懷包的發放是以家戶為單位，高雄在這6天已發放2萬多個關懷包，一個關懷包平均會有6支快篩試劑。其中70%~80%確診者幾乎在4小時內就領完關懷包，12萬支快篩試劑，

中央公布今天高雄市確診數有4979人，扣除境外移入、重複通報或改判的轉銜案件218例，其餘包含居隔期間陰轉陽759例、外縣市旅遊史79例、特定娛樂場所28例、密切接觸者3697例（同住親友1532例、餐飲娛樂556例、職場校園1228例、高風險場域381例），新案疫調中198例。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天職場確診數843人，較這陣子平均值高，主要原因可能是大型職場的群聚，如部隊。另外民眾在診所取得快篩試劑相對容易，也會造成確診數較多。

潘炤穎也說，在今天的染疫概況，有2年齡層染疫增加，0到11歲、40到49歲這兩個年齡級距今天確診數增，0到11歲上升至14.6%，有694人確診。40到49歲則是18.2%，有866人確診，這部分與職場確診上升有關。0到11歲則為校園、家庭有關，其中有150多例是家裡自行照顧的幼童。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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