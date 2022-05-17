鍾欣怡「馭夫有術」不怕老公拈花惹草 砸千萬創業速回本
40歲的藝人鍾欣怡2014年與綜藝節目製作人、作詞家孫儀獨子孫樂欣結婚，婚後育有一雙兒女。鍾欣怡推出個人食品品牌《欣欣牌》已經8個月，砸了千萬半年就回本，而身高不到160公分的她，為了食品品質不斷試吃，當然身材也管不太住，自爆最先胖肚子和屁股，一度從45公斤胖到52公斤，自嘲像懷孕3個月，褲子也從S號穿到快需要L號的大小。
鍾欣怡自認有強迫症，希望業績每個月都可以破百萬，老公透露在旺季單月最高可以達到300萬，而鍾欣怡創業後推掉不少戲約，回顧這3年的努力，坦言對自己表現還算滿意，也漸漸找到適合且夢寐以求的生活模式：「我眼中只有孩子，如果繼續拍戲可能會蠟燭兩頭燒，老公就必須獨自帶孩，那對他不公平，平時也會為了陪孩子，盡量把聚會、工作安排在下午4點以前。」也透露未來還想從事保養品牌，認為「美食」、「變漂亮」是讓她最療癒的2件事。
鍾欣怡分享女人衝事業背後，也要懂得「馭夫」，坦言自己做事講求效率，時常會操之過急，認為夫妻之間懂得傾聽彼此意見很重要，以肯定代替吐槽、打槍，自己和老公從去年之後幾乎都沒有吵過架，加上對方比較宅，平時沒有太多社交，所以不擔心他拈花惹草，反而是自己較常去應酬、吃美食，喝醉時還會不小心有「四海皆兄弟」的行為。