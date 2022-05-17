邁出一片天！勞動部人才資源中心助勞工跨域學習

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心協助勞工發展跨域學習能力，勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心主任李玫臻表示，職涯卡關往往很難破除盲點、找回優勢，該中心勞工諮詢師所提供的協助，能助勞工在多變的環境中脫穎而出，在人生舞台中璀璨發光。
李玫臻說，從事傳統產業工作的曾銘宏，曾在半導體產業工作11年，為了兼顧家庭與事業，他重新思考對工作的追求，因而一躍進入傳統產業，沒想到卻是跳脫舒適圈的成長。
目前在高雄市岡山區某螺絲工廠擔任品管課長的曾銘宏，雖然當初專業能力尚有不足，但他肯學的態度，以及過去所磨練出的效率及應變能力，讓他穩定在現在的公司就業，更被長官拔擢成為幹部。
李玫臻指出，曾銘宏過去的工作經驗，讓他知道若沒有健全的訓練規劃，便很難鼓勵部屬們持續突破，因此，他在公司預備優化企業制度下，跨領域學習時，勇敢跨出舒適圈，除了原本品管的職務外，新增訓練規劃的業務。
曾銘宏為了精進職能，接受勞動部人才資源發展中心勞工諮詢師蔡嘉琦的幫助，透過「新手人資社群導航共享營」，學到教育訓練的規劃技巧，擔任內部講師所需的思維等，讓他在公司的面試、新人的教育訓練等，都是因為有這個根基，才能夠沈著應對。