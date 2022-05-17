台中+4770 火速發兒童BNT意願書、停課與否「持續關注」
疫情來勢洶洶，台中市漸將防疫重點集中在尚未施打疫苗的兒童身上，除了將「兒童得來速」優化為「親子得來速」，今也透過學校系統全面發放兒童BNT疫苗施打意願書。至於北部家長討論熱烈高中以下全面停課、高雄市宣佈國高中得採線上教學，市長盧秀燕未正面回答，僅由教育局宣佈將「持續關注」。
台中市本土個案今（17日）新增4770例，因司機確診而自主防疫中的盧秀燕，繼續線上主持防疫記者會。她表示10天前台中推出兒童得來速，已服務3千多人，11家協力醫院裡的8家，明起將優化升級為「親子得來速」，除了持續服務18歲以下兒童青少年，另加2名陪同親屬。這8家包括台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、豐原醫院、大里仁愛醫院、童綜合醫院、光田綜合醫院沙鹿院區、大甲院區等。
盧秀燕說，一家人確診的情況越來越多，許多家長反映快篩陽性後，先排完兒童得來速，還要拖著生病的小孩陪自己去醫院急診室重新排隊篩檢，苦不堪言。「親子得來速」透過獨立的親子動線，提供PCR檢測、家醫科醫師問診與給藥，讓親子免去重覆排隊，體貼需要帶著兒童緊急就醫篩檢的家庭。
首批輝瑞兒童BNT疫苗昨天抵台，教育部預計25日起可以開打，許多家長關心台中市能否跟上進度？盧秀燕說，昨晚教育局以最快速度取得中央文件、通知校長們印製發放施打意願書，有些意願書下午已經放進小孩書包裡，慢一點的明後天可以拿到。她建議家長利用這幾天仔細評估討論，教育局會配合中央期程，儘快為孩子施打。
疫情燒進校園，高雄市今宣佈國、高中暑假前得採行居家線上學習；北市、新北將於明天討論高中以下是否停課2星期。有家長在盧秀燕的粉絲頁反映、要求跟進；但也有家長擔心一旦全面停課，自己工作將受影響，盧秀燕對此並未回答，僅由教育局專委郭明洲答覆「不同對象有不同的意見表達，加上教育部還沒有相關作法，教育局持續關注中，將視疫情整體發展狀況滾動評估和研議」。