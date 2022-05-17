美加州教會槍擊案 國民黨譴責仇恨與暴力、為罹難者默哀
針對前天（15）日於美國南加州橘郡日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）發生槍擊事件，造成多名台裔人士傷亡的不幸悲劇，中國國民黨除在昨（16）日獲悉消息的第一時間於社群平台表達震驚與悲痛，並感謝制止槍手的台裔會眾外，今（17）日再度透過中英文新聞稿正式表達沉痛哀悼，也要向當地台裔社群致上慰問之意，希望大家團結互助、彼此扶持，共度令人心碎的艱難時刻。
國民黨表示，除了對仇恨與暴力表達嚴正譴責外，更要對於勇敢挺身對抗持槍兇嫌、因而不幸犧牲的台裔醫師鄭達志（John Cheng），致上最高的哀悼與敬意。鄭達志醫師的挺身而出是導致槍擊案沒有造成更多無辜者死傷的主因，他挺身而出的英勇義舉，令世人無限感佩！
國民黨指出，當前案情還在持續調查中，兇嫌的身份、背景資料以及可能的犯案動機有更多資訊正在浮現，無論有任何政治意識型態、隸屬任何組織，都不構成足以對他人暴力相向的正當性，呼籲台灣社會應共同為傷者祈福、為罹難者哀悼，請有心人士不要利用此暴力事件，再挑起更多分裂與仇恨。
國民黨強調，任何傷害他人、甚至奪人性命的偏激行為，絕對應該受到譴責。無論有任何意識型態、個人理念，都不足以成為傷害他人的藉口與理由，如此暴行絕對不見容於文明社會，國民黨對於這樣的仇恨、暴力行為，給予最嚴厲的譴責。