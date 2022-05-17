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樺漢射三箭！整合技術與資源搶ESG、工業元宇宙市場商機

▲樺漢受邀元大證券舉辦之線上法人說明會，集團將整合三大事業以及合作夥伴的產品技術、資源整合，並在業務開拓主軸上射三箭。圖右為董事長朱復銓、圖左為總經理蔡能吉。（圖／樺漢提供）
▲樺漢受邀元大證券舉辦之線上法人說明會，集團將整合三大事業以及合作夥伴的產品技術、資源整合，並在業務開拓主軸上射三箭。圖右為董事長朱復銓、圖左為總經理蔡能吉。（圖／樺漢提供）

記者許家禎／台北報導

2022-05-17 16:46:12

工業電腦大廠樺漢今（17）日受邀舉行法說會，集團指出今（2022）年是重要的IPC3.0雲地整合轉型升級元年，集團將積極整合三大事業以及合作夥伴的產品技術、資源整合，並在業務開拓主軸上射三箭，協助客戶1. 企業雙轉型：數位轉型、綠色轉型，2. 雲軟硬整合：工業元宇宙、淨零元宇宙，3. 供應鏈重組：綠色供應鏈、製造與運營在地化等不同的需求，以創造集團未來營運長期成長動能，搶攻全球ESG、工業元宇宙龐大市場商機。

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樺漢董事長朱復銓指出，多年來的經營策略以多元多角模式擴大市場版圖，締造了公司在大環境的逆風下，營運仍可穩健向上攀升。觀察2020年前十大碳排企業排碳量占全台灣即有近4成，為滿足政府2050淨零碳排路徑規劃，已掀起各企業對於ESG、淨零碳排、碳中和等的重視，加上AIoT、工業元宇宙市場等催動相關產品應用持續增加，推進工業電腦產業相關供應鏈勢必要整合升級，這也是樺漢近兩年來積極邁向IPC3.0的主要原因。

根據歐盟碳邊境調整機制(CBAM)規範，台灣廠商對歐盟自2023年起強制揭露碳排放，且應負的稅額自2026年將來到新台幣336億元，而又根據綠色和平基金會及中研院的報告，到2045年後，台廠每年要付的稅額將會超過2,600億元，2050年達碳中和/淨零碳排，可見台廠綠色革命已開始倒數計時。

樺漢鎖定電力與工業、交通與運輸、建築三大市場，提供「雲化ESG賦能科技」雲地整合服務，其係遵循三大國際ESG準則(GRI、SASB、TCFD等)，提供六大環境永續規範與認證，並與淨零碳的Google雲合作，將企業機關碳排放量正負抵銷，達成碳中和，協助淨零排放及ESG報告揭露，有望滿足客戶在2030年減少30至50%的碳排。

樺漢2022年累計第一季合併營收為新台幣242.72億元，年增20.2%，以地區別營收來看，以北美市場需求最為強勁，第一季業績明顯年增65%，主要是娛樂博弈、金融等客戶對於智能零售、金融、彩票機等相關產品的需求強勁增溫所致，而亞太、歐洲市場則分別較去年同期成長25%、6%，齊步挹注集團營運在產業景氣嚴峻的考驗、股本膨脹下，仍逆勢遞出稅後歸屬於母公司淨利達3.1億元，年增59.6%，創單季獲利歷年同期新高，EPS 2.97元也創歷史同期次高的優異成績單。

展望2022年，樺漢對整體營運維持審慎樂觀看法。累計2022年前4月合併營收達新台幣323.9億元，較去年同期成長19.0%，不僅再度繳出改寫歷年同期新高的紀錄，也為第二季營收保持年增率正成長的態勢寫一個定心丸。

以目前三大事業體在手訂單逾新台幣1,300億元，且依照掌握到的物流與生產排程來看，BB Ratio（訂單出貨比值）一樣維持在1.25到1.3的水準，樺漢以期隨著後續料況到位、疫情緩解，BB Ratio有機會於第三季來到1.2，再加上位於匈牙利的布達佩斯工廠預計將於今年第三季完成後續相關程序，有助擴大歐美市場業務發展，提供智慧金融和智能零售客戶完整產品解決方案，三大事業之業務引擎動能全開，揚帆逆風前行，助力今年營收、獲利表現遞出季季高的優異佳績、可望優於整體產業市場的水準。

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