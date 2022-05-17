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機場公司出席ACI亞太區理事會　迎接國際航空疫後復甦

▲機場公司總經理但昭璧（二排左二）以理事身份，前往新加坡參加國際機場協會亞太區第33屆理事會。（圖／機場公司及提供）
▲機場公司總經理但昭璧（二排左二）以理事身份，前往新加坡參加國際機場協會亞太區第33屆理事會。（圖／機場公司及提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-17 16:54:502022-05-17 16:55:10

國際機場協會亞太區（Airports Council International Asia-Pacific）第33屆理事會今（17）日於新加坡舉行，會議針對疫情、機場淨零排放、及智慧機場等議題進行討論。機場公司總經理但昭璧以理事身份與會，於會中與各國機場代表針對相關議題交換意見，會後各國會員強調將共同落實環境永續，加強合作以迎接國際航空疫後復甦。
 
疫情嚴重衝擊各國航空產業，理事會主席新加坡樟宜機場總裁李紹賢指出，亞太區是國際機場協會各分會中幅員最遼闊的一個，隨著各國陸續調整邊境檢疫政策，理事會會針對各會員提供必要的數據分析等資料，協助大家邁上恢復之路。

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理事會秘書長Baronci則分析，目前亞太區整體運量平均較疫情前恢復了30%，不過各國機場仍然遭遇許多挑戰，前三項為健康文件檢查46%、人力資源限制21%、機場端Covid檢測12%等。

但昭璧在會議中建議ACI可以提出對於國際旅客之一致性管制與檢疫措施的建議，用以提供各國政府參考，消除旅客的疑慮和困擾，重振旅客對航空旅行的信心，提升國際旅行的意願。

針對機場淨零排放，但昭璧表示，機場要達到淨零排放或是碳中和需要先了解碳排放從何而來、碳排放又有多少？建立排放清冊是一個好的方法，他也分享了桃園國際機場依據國際民航組織（ICAO）規範的計算經驗。此外，但昭璧指出，繼續推動機場智慧化將可有效協助機場達成減碳之目標。藉由數位科技，機場管理者可更有效率地管理作業、調度資源，相關減碳措施也可同時進行更有效的實施與監控。
 
積極參與國際活動、將桃園機場推向國際民用航空舞台為機場公司向來努力之目標。透過積極派員參與相關論壇與工作會議，機場公司持續與各國機場交流最新發展策略和營運趨勢，並運用於提升桃園機場服務品質，但昭璧於2021年4月獲選為亞太區15位理事之一。ACI為跨國性機場組織，共有717個會員、分布於185個國家、其所營運的機場達1950座，總部設於加拿大蒙特婁，並設有5個地區分部，包括非洲、亞太、歐洲、拉丁美洲/加勒比海及北美洲。

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