機場公司出席ACI亞太區理事會　迎接國際航空疫後復甦

疫情嚴重衝擊各國航空產業，理事會主席新加坡樟宜機場總裁李紹賢指出，亞太區是國際機場協會各分會中幅員最遼闊的一個，隨著各國陸續調整邊境檢疫政策，理事會會針對各會員提供必要的數據分析等資料，協助大家邁上恢復之路。
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但昭璧在會議中建議ACI可以提出對於國際旅客之一致性管制與檢疫措施的建議，用以提供各國政府參考，消除旅客的疑慮和困擾，重振旅客對航空旅行的信心，提升國際旅行的意願。
針對機場淨零排放，但昭璧表示，機場要達到淨零排放或是碳中和需要先了解碳排放從何而來、碳排放又有多少？建立排放清冊是一個好的方法，他也分享了桃園國際機場依據國際民航組織（ICAO）規範的計算經驗。此外，但昭璧指出，繼續推動機場智慧化將可有效協助機場達成減碳之目標。藉由數位科技，機場管理者可更有效率地管理作業、調度資源，相關減碳措施也可同時進行更有效的實施與監控。
積極參與國際活動、將桃園機場推向國際民用航空舞台為機場公司向來努力之目標。透過積極派員參與相關論壇與工作會議，機場公司持續與各國機場交流最新發展策略和營運趨勢，並運用於提升桃園機場服務品質，但昭璧於2021年4月獲選為亞太區15位理事之一。ACI為跨國性機場組織，共有717個會員、分布於185個國家、其所營運的機場達1950座，總部設於加拿大蒙特婁，並設有5個地區分部，包括非洲、亞太、歐洲、拉丁美洲/加勒比海及北美洲。